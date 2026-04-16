Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε εκεχειρία για 10 ημέρες - Ξεκινά τα μεσάνυχτα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αναρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε και επισήμως εκεχειρία 10 ημερών στο Λίβανο.

Όπως αναφέρει, μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοσεφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμιν Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην εκεχειρία 10 ημερών, προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη.

Έγραψε συγκεκριμένα:

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Αυτοί οι δύο Ηγέτες συμφώνησαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των Χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 Μ.Μ. EST. Την Τρίτη, οι δύο Χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, Π.Κ., με τον Σπουδαίο Υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο.

Έδωσα οδηγίες στον Αντιπρόεδρο JD Vance και στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν «Ρέιζιν» Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας Διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ. Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 Πολέμους σε όλο τον Κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος μου, οπότε ας ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Κάλεσε Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο

Στην συνέχεια σε άλλη του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοσεφ Αούν και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έχουν κληθεί στον Λευκό Οίκο, για «σημαντικές συνομιλίες», όπως είπε. Προσέθεσε δε «και οι δύο πλευρές θέλουν ΕΙΡΗΝΗ, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, γρήγορα»!

