Ισραήλ: Αναφορές ότι εξετάζει κατάπαυση πυρός 7 ημερών στον Λίβανο εξαιτίας των πιέσεων των ΗΠΑ

Snapshot Το Ισραήλ εξετάζει την πιθανότητα κατάπαυσης πυρός επτά ημερών στον Λίβανο λόγω πιέσεων από τις ΗΠΑ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έλαβε τελική απόφαση για την εκεχειρία κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ αρνούνται ότι άσκησαν άμεσες πιέσεις για εκεχειρία αλλά επιθυμούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με πέντε ισραηλινούς στρατιώτες τραυματίες από πυραυλική επίθεση στο νότιο Λίβανο.

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ενέκρινε νέα σχέδια μάχης για το Λίβανο και το Ιράν, χαρακτηρίζοντας το νότιο Λίβανο ως «ζώνη εξόντωσης» της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο κατάπαυσης πυρός στον Λίβανο εν μέσω πιέσεων από την Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο να κηρύξει εκεχειρία, καθώς στο Τελ Αβίβ βλέπουν ότι δεν θα μπορέσουν να την αποφύγουν.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι μέσα σε λίγες ημέρες δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κηρύξουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο», δήλωσε ανώτερη ισραηλινή πολιτική πηγή στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Το κανάλι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε μια προσωρινή εκεχειρία μιας εβδομάδας στις μάχες κατά της Χεζμπολάχ με την ελπίδα ότι ένα τέτοιο βήμα θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγές από τη Χεζμπολάχ και τη λιβανική κυβέρνηση δήλωσαν στο Reuters ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν μια μέρα μετά την ιστορική συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και έξι εβδομάδες αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι άσκησαν πιέσεις στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία στο Λίβανο. «Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αλλά ο πρόεδρος θα χαιρέτιζε το τέλος των εχθροπραξιών στο Λίβανο ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, που επικαλείται η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel.

Δεν ελήφθη απόφαση στο υπουργικό

H συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Τετάρτη το βράδυ ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση, όπως μετέδωσε αργότερα το Channel 12, επικαλούμενο δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν την Τετάρτη. Πέντε στρατιώτες των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων τραυματίστηκαν, ένας σοβαρά και τέσσερις ελαφρά, κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινό στρατός. Οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και ενημερώθηκαν οι οικογένειές τους, πρόσθεσε ο στρατός.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ενέκρινε νέα σχέδια μάχης τόσο για το Λίβανο όσο και για το Ιράν και χαρακτήρισε το νότιο Λίβανο, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, ως «ζώνη εξόντωσης των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ».

Διαβάστε επίσης