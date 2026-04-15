Μεραρχίες του IDF αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο - «Θανατηφόρα ζώνη» για τους μαχητές της Χεζμπολάχ

Πέντε μεραρχίες του IDF αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο με εκτεταμένη υποστήριξη από έδαφος και αέρα, σύμφωνα με ισραηλινικά ΜΜΕ.

Η 98η Μεραρχία περικύκλωσε την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, ενός από τα σημαντικότερα οχυρά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και κατά τη διάρκεια μαχών, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γιβάτι ανάγκασαν μέλη της Δύναμης Ραντβάν να παραδώσουν τα όπλα τους.

Five IDF divisions are advancing across southern Lebanon with extensive ground and air fire support.



The 98th Division completed its encirclement of Bint Jbeil, one of Hezbollah's most important strongholds in southern Lebanon. During the fighting, Givati Brigade fighters forced… pic.twitter.com/l24d073Wej — Open Source Intel (@Osint613) April 15, 2026

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, που καλύπτει την περιοχή των συνόρων μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF.

«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου.