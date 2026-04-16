Λίβανος: Δεν θα συνομιλήσει με τον Νετανιάχου ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν ξεκαθάρισε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως δεν προτίθεται να συνομιλήσει απευθείας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας. Στην ίδια κλήση, ο Λιβανέζος ηγέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ουάσιγκτον για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας, καθώς και για την πολυεπίπεδη στήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα του. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η απόφαση Αούν φαίνεται να ελήφθη μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με κυβερνήσεις άλλων χωρών όπως η Σαουδική Αραβία.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική διπλωματία θα συνεχίσει τις ενέργειες για μια σταθερή κατάπαυση του πυρός, θεωρώντας την απαραίτητο βήμα για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στον Λίβανο. Ο Ρούμπιο δήλωσε την υποστήριξή του στις θέσεις του Αούν, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αποφάσεών του στην παρούσα συγκυρία. Την ίδια ώρα πάντως, η ένταση στην περιοχή παραμένει στα ύψη, καθώς αναφέρθηκαν νέες συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο με θύματα στρατιώτες του IDF, ενώ ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones από το Ιράν.

Πιθανή επικοινωνία Αούν - Τραμπ

Όπως ανακοινώθηκε από τη Χίμπα Νασρ, διευθύντρια του γραφείου του Asharq News στην Ουάσιγκτον, το κλίμα της συνομιλίας ήταν ιδιαίτερα θετικό. Ο Ρούμπιο φέρεται να ενημέρωσε τον Αούν πως ήδη γίνονται προετοιμασίες ώστε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί μια απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λιβανέζου προέδρου και του προέδρου των ΗΠΑ.

