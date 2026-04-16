Χωρίς απόφαση το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για εκεχειρία στον Λίβανο

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπό την αμερικανική πίεση εξετάζεται προσωρινή εκεχειρία μιας εβδομάδας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης για να συζητήσει μια προσωρινή εκεχειρία στον Λίβανο, υπό το βάρος των πιέσεων των ΗΠΑ.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι μέσα σε λίγες μέρες δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από την πλήρη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο», δήλωσε ανώτερη ισραηλινή πολιτική πηγή στο Channel 12.

Το δίκτυο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε προσωρινή εκεχειρία μίας εβδομάδας με τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, ελπίζοντας ότι ένα τέτοιο βήμα θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, καθώς και τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εκεί.

Πηγές στη Χεζμπολάχ και την κυβέρνηση του Λιβάνου δήλωσαν στο Reuters ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αναφορές ήρθαν μια ημέρα μετά την ιστορική συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και έξι εβδομάδες αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, προκαλώντας μια σφοδρή ισραηλινή στρατιωτική απάντηση.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι άσκησαν πιέσεις στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Τετάρτη το βράδυ ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση, μετέδωσε αργότερα το Channel 12, επικαλούμενο δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν την Τετάρτη. Πέντε στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού τραυματίστηκαν, ένας σοβαρά και τέσσερις ελαφρά, σε επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός. Οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

