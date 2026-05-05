Γεωργιάδης για την καταδίκη Πολάκη: «Μείζον πολιτικό θέμα για τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το δικαστήριο απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού, καθώς δεν δικαιώθηκε σε κανένα σημείο και αποδείχθηκε η ανακρίβεια όσων ισχυριζόταν

  • Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε ομόφωνα και τελεσίδικα για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του Σταμάτη Πουλή.
  • Το δικαστήριο απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς του Πολάκη και δεν τον δικαίωσε σε κανένα σημείο.
  • Αναγνωρίστηκε μόνο έλλειψη υποκειμενικού δόλου λόγω εσφαλμένης πεποίθησης από προκαταρκτικές εξετάσεις.
  • Η ποινή φυλάκισης είναι δώδεκα μήνες με τριετή αναστολή, με την προϋπόθεση ότι σε νέα καταδίκη η ποινή θα εκτιθεί κανονικά.
  • Οι καταγγελίες του Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν απορριφθεί οριστικά από τη Δικαιοσύνη.
Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε την καταδίκη του Παύλου Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του Σταμάτη Πουλή.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα, τόσο για τον ίδιο τον κ. Πολάκη όσο και συνολικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το δικαστήριο απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού, καθώς δεν δικαιώθηκε σε κανένα σημείο και αποδείχθηκε η ανακρίβεια όσων ισχυριζόταν.

Ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας την απόφαση, επεσήμανε ότι η Δικαιοσύνη αναγνώρισε μόνο έλλειψη υποκειμενικού δόλου για κάποιες από τις αναφορές, δεχόμενη πως λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων εκείνης της περιόδου, ο κ. Πολάκης είχε την εσφαλμένη πεποίθηση πως οι ισχυρισμοί του ήταν αληθείς. Το επίκεντρο της υπόθεσης, σύμφωνα πάντα με τα όσα παραθέτει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, αφορά την ανοιχτή και δημόσια απειλή φυλάκισης προς έναν απλό πολίτη, γεγονός που, όπως σημειώνει, αναδεικνύει τον ευρύτερο τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, στην παρέμβασή του, ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει πως η δικαστική αυτή εξέλιξη ακολουθεί την αμετάκλητη απόρριψη σειράς καταγγελιών του Παύλου Πολάκη αναφορικά με το ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίες περιλάμβαναν ζητήματα προσλήψεων, επικοινωνιακών εκστρατειών και σίτισης, καταρρίπτοντας πλήρως το αφήγημά του.

Καταλήγοντας, αναφέρεται στην επιβολή της ποινής φυλάκισης δώδεκα μηνών με τριετή αναστολή, τονίζοντας πως εφόσον υπάρξει νέα καταδίκη –υπενθυμίζοντας πως εκκρεμεί και η δική του μήνυση εναντίον του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ– η ποινή θα εκτιθεί κανονικά, στέλνοντας το μήνυμα πως τέτοιες εκβιαστικές συμπεριφορές πρέπει να καταδικάζονται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

«Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον τελεσίδικη καταδίκη του@pavpol2222 για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του @stamatispoulis, αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε. Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν αμετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.

Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Πλέον όχι μόνο όλες οι καταγγελίες του για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν εξετασθεί από την Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί τελεσίδικα (προσλήψεις, επικοινωνιακές εκστρατείες, σίτιση οροθετικών κλπ) αλλά και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο παρά την προσπάθειά του με νομικίστικα τερτίπια να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή.

Η δε ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του.
Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ».

