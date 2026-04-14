Πολάκης κατά Λαζαρίδη: «Έδωσα εντολή για αγωγή για συκοφαντία και εξύβριση»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά στον Μακάριο Λαζαρίδη ο Παύλος Πολάκης, μέσω ανάρτησής του, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αγωγής για συκοφαντία και εξύβριση.

«Για τα αισχρά ψέματα και υπονοούμενα που εκστόμισες εναντίον μου, ήδη έδωσα εντολή στον δικηγόρο μου να ετοιμάσει αγωγή για συκοφαντία και εξύβριση και όλα όσα θα πληρώσεις θα πάνε στον Δήμο Σφακίων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του κ. Λαζαρίδη, κατηγορώντας τον για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τα προσόντα και το πτυχίο του, ενώ θέτει σειρά ερωτημάτων για τη νομιμότητα των σπουδών που επικαλείται.

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης επεκτείνει την κριτική του συνολικά προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτικές ευθύνες και αφήνοντας αιχμές για την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού.

