Πέτσας: Περιμένω επίσημη τοποθέτηση για την πρόσληψη Λαζαρίδη το 2007

Περιμένω επίσημη τοποθέτηση και εξήγηση από το υπουργείο, σχετικά με την πρόσληψη Λαζαρίδη στην κυβέρνηση το 2007, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, το πρωί της Τρίτης, σε συνέντευξή του στο OPEN, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τον συνάδελφό του βουλευτή της ΝΔ που νωρίτερα, μιλώντας στο ίδιο κανάλι, επιχείρησε να υποστηρίξει πως δεν υφίσταται κανένα θέμα, αλλά βάλλεται λόγω της στάσης του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει με ποια διαδικασία προσελήφθη και ποια δικαιολογητικά του είχαν ζητηθεί», είπε ο κ. Πέτσας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, επισήμανε, επίσης πως έχει γίνει λάθος χειρισμός της υπόθεσης εν συνόλω επικοινωνιακά και πως αναμένει και ο ίδιος περαιτέρω εξηγήσεις.

Πρέπει να υπάρξουν καθαρές τοποθετήσεις, ειδάλλως θα δώσουμε στην αντιπολίτευση τον χώρο να βάλλει κατά του πρωθυπουργού, χωρίς η ίδια η κυβέρνηση να έχει τοποθετηθεί. Δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων, να κατηγορεί κάποιος συλλήβδην τον πρωθυπουργό για τέτοιες συμπεριφορές.

