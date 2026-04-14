Κασσελάκης αποδομεί Λαζαρίδη: Μας λέει ότι αποφοίτησε το 1992 αλλά το εργαστήρι ιδρύθηκε το 1991

Τα αρχεία της πολιτείας του Dellaware που εντόπισε και παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε πως αποφοίτησε το 1992 από το κολέγιο που σπούδασε, ωστόσο το κολέγιο αυτό ιδρύθηκε μόλις το 1991 στο Delaware, αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εντάξει, δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει», γράφει ο κύριος Κασσελάκης και συνεχίζει: Μας λέει ότι σπούδασε για 4 χρόνια, αποφοιτώντας το 1992. Έλα μου που το εργαστήρι ιδρύθηκε στο Delaware το 1991!». Μάλιστα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας παρουσίασε και εικόνες από αυτό που υποστηρίζει πως είναι τα «επίσημα αρχεία» της αμερικανικής πολιτείας.

«Πόσα ψέματα πλέον! Πού σπούδαζε μέχρι το 1991;», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης