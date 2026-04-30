Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

Ο Μητσοτάκης μας έχει κακομάθει, νομίζουμε ότι δεν πάμε καλά, γιατί κερδίζουμε μόνο double score, είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς πηγαίνει η κυβέρνηση και αν πηγαίνει καλά, ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε: «Επειδή είμαι τώρα 20 χρόνια βουλευτής και μπορώ να μιλήσω ως παλιός, θα σας έλεγα ότι αν έλεγες σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, στον έβδομο προς όγδοο χρόνο της θητείας της, ότι δεν πάει καλά γιατί κερδίζει τον αντίπαλό της μόνο με double score, θα νομίζανε ότι παίρνεις κάνναβη, ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα».

«Ο Μητσοτάκης μας έχει τόσο κακομάθει, εμάς τους νεοδημοκράτες, γιατί νομίζουμε πως δεν πάμε καλά, επειδή τον βασικό μας αντίπαλο τον κερδίζουμε μόνο double score, μετά από επτά χρόνια», είπε ο υπουργός, μιλώντας στον Σκάι.

