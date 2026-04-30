Γεωργιάδης: «Τρεχαγυρευόπουλος» η πρόταση ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία, σχεδόν ανεφάρμοστο στην Ελλάδα

Είναι σχεδόν ανεφάρμοστη στην Ελλάδα η πρόταση ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, είπε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Προτιμώ να μιλώ πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ, παρά για όσα θέτει συνήθως στην ατζέντα, οπότε, υπό την έννοια αυτή, είναι μια πρόοδος. Πρώτα από όλα όμως, δεν υπάρχει πρόταση, ανοίγει η συζήτηση, δηλαδή «τρεχαγυρευόπουλος», είπε ο υπουργός.

Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστεί, αλλά υπό πολύ ειδικές συνθήκες και ήδη έχουν ξεκινήσει να τα παίρνουν πίσω. Εκτός των άλλων, δημιουργεί και εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων και μία άλλη κατηγορία που δουλεύουν πάρα πολύ, είπε ο υπουργός Υγείας.

Γεωργιάδης: Η παιδίατρος είδε 19 παιδάκια σε 5 ημέρες

Το τετραήμερο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στο σύστημα Υγείας, αφορά συγκεκριμένες δουλειές γραφείου, είπε ο κ. Γεωργιάδης και αναφέρθηκε στο βίντεο που δημοσίευσε παιδίατρος και στο οποίο κλαίγοντας υποστήριζε πως δούλευε για έκτη ημέρα σε συνεχόμενη εφημερία. Η κυρία αυτή έκανε πράγματι πέντε ημέρες εφημερία on call, από το σπίτι της, με το τηλέφωνο δίπλα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να πάει κανένα βράδυ στο νοσοκομείο. Δεν λέω ότι είναι "μηδέν", αλλά δεν ήταν κάτι φοβερό για τα δεδομένα του ΕΣΥ, είπε ο υπουργός.

Η παιδίατρος αυτή στη Σάμο, δούλεψε εντός ορίων, δεν έκανε κάτι υπερβολικό. Δεν υιοθετώ τη διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκε το κορίτσι αυτό, δεν μου άρεσε. Δεν θα της πάρουμε το κεφάλι, δεν θα κάνουμε ΕΔΕ, νέο κορίτσι είναι, θα βρει τον δρόμο της, μην τη σταυρώσουμε κιόλας. Αλλά το κορίτσι αυτό είδε 19 παιδάκια σε πέντε ημέρες. Στο Παίδων Αγία Σοφία, βλέπουν 19 παιδάκια σε μία ώρα.

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

Απαντώντας στην ερώτηση για το πώς πηγαίνει η κυβέρνηση και αν πηγαίνει καλά, ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε: «Επειδή είμαι τώρα 20 χρόνια βουλευτής και μπορώ να μιλήσω ως παλιός, θα σας έλεγα ότι αν έλεγες σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, στον έβδομο προς όγδοο χρόνο της θητείας της, ότι δεν πάει καλά γιατί κερδίζει τον αντίπαλό της μόνο με double score, θα νομίζανε ότι παίρνεις κάνναβη, ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα. Ο Μητσοτάκης μας έχει τόσο κακομάθει, εμάς τους νεοδημοκράτες, γιατί νομίζουμε πως δεν πάμε καλά, επειδή τον βασικό μας αντίπαλο τον κερδίζουμε μόνο double score, μετά από επτά χρόνια».

