ΠΑΣΟΚ: «Κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα!» - Σφοδρή αντίδραση στη νέα ανάρτηση του «γαλάζιου» βουλευτή

Για χυδαιολογίες κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενο σε ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Ο κ. Λαζαρίδης που ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και επί ημέρες προκαλούσε το δημόσιο αίσθημα έχοντας ως κάλυψη ότι είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Πρωθυπουργού, επανήλθε στην ενεργό δράση … των social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του. Καμία έκπληξη. Εδώ πρόσβαλε ευθέως την πολιτική διαδρομή ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην αξιωματική αντιπολίτευση θα κόλλαγε;», αναφέρει αρχικά το ΠΑΣΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε συνέχεια ανάρτησης του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ειρωνικά δήλωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να κάνει πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κουμπάρο του που εμπλέκεται στην υπόθεση, σε περίπτωση που γίνει πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται:

«Αγαπητέ κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα:

Με την πλάτη του κ. Ανδρουλάκη δεν ζημίωσε κανείς το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο συμφέρον. Με την πλάτη του Πρωθυπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζημίωσε το δημόσιο συμφέρον πλειάδα στελεχών της παράταξης σας. Όπως και εσείς προσωπικά, που εξαπατήσατε –όπως παραδεχθήκατε μέρα μεσημέρι - το δημόσιο καταλαμβάνοντας θέσεις στο δημόσιο και εισπράττοντας αμοιβές χωρίς τα απαραίτητα πτυχία, μεταπτυχιακά κ.ο.κ.», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως; Ποιο είναι το ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα έπαιρνε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος δεν είχε μπάρμπα στην Κορώνη;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

