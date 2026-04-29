Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Θεσμική παρακμή και υπονόμευση του κράτους δικαίου

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή και υπονόμευση του κράτους δικαίου, με έλεγχο της δικαιοσύνης και δημιουργία μηχανισμού προπαγάνδας.

Προτείνει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας και δίκαιη φορολόγηση όπου ο μεγάλος πλούτος πληρώνει περισσότερα.

Καταθέτει πρόταση φορολόγησης 8% στα κέρδη των τραπεζών για να αναγκαστούν να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία και κριτικάρει την πολύ χαμηλή φορολογία των μερισμάτων.

Ζητά τη δημιουργία ενός αυτόνομου και αξιοκρατικού ΟΠΕΚΕΠΕ με τετραετή θητεία ηγεσίας για την αποφυγή πολιτικών παρεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο MEGA.

«Το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κ. Μητσοτάκη, γιατί δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη θεσμική παρακμή που δημιούργησαν ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Και αντί να την αντιμετωπίσει, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Τι έκανε; Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε κι έναν μηχανισμό προπαγάνδας - από τα media και τα social media - για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό», ανέφερε αρχικά.

Μίλησε δε για «θεσμική παρακμή» και «υπονόμευση του κράτους δικαίου.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «όλα ξεκινούν από το Μαξίμου» κι έδωσε δύο παραδείγματα:

«Πρώτον όπως είναι γνωστό στοχοποιήθηκαν από το predator οι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί “ποιος, γιατί και πού είναι το υλικό που κάποιοι υπέκλεψαν από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή, αυτό πια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας”.

Δεύτερον, το γεγονός ότι «ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ αποκαλεί "Νίξον" τον κ. Μητσοτάκη και λέει ότι "αυτό το λογισμικό το πουλάω μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες". Φωτογραφίζει, λοιπόν, το κράτος και την ΕΥΠ και ο κ. Τζαβέλλας δεν τον καλεί να του πει: "Έλα εδώ, λες "Νίξον" τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, λες ότι έχεις στοιχεία ότι το πουλάς μόνο σε κράτη, φέρε μας τα στοιχεία για να αποδείξεις τα λεγόμενά σου"»

Ως εκ τούτων ο κ. Ανδρουλάκης συμπέρανε: «Ο κ. Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη, -στο ανώτατο επίπεδο-, ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της δικαιοσύνης!».

Αντέκρουσε την κριτική της κυβέρνησης ότι ο ίδιος επιτίθεται στη δικαιοσύνη, κι αντέτεινε πως αξιολογεί τις αποφάσεις γιατί και «οι κρίνοντες κρίνονται. Εκβίασα κανένα δικαστή; Επιτέθηκα προσωπικά σε κάποιον και οργάνωσα μέσω των media τη δολοφονία χαρακτήρα του;», σημείωσε.

Σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την αδυναμία της να βάλει ανάχωμα στην ακρίβεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά:

«Τι σημαίνει δίκαιη φορολόγηση για την κοινωνία; Ο μεγάλος πλούτος να πληρώνει περισσότερα και οι αδύναμοι λιγότερα. Ποιος είναι ο πιο άδικος φόρος; Εμείς προτείναμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μας είπε "όχι" η Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στη νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες με δεδομένο το χάσμα επιτοκίων καταθέσεων-χορηγήσεων, τις προμήθειες και τις υπερχρεώσεις.

«Για να πιεστούν να δείξουν κοινωνικό πρόσωπο, προτείναμε να φορολογηθούν με 8% τα κέρδη τους που πέρυσι έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα θα δώσουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα που θα φορολογηθούν αντί για 15% που το είχε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε 10% ο κ. Τσίπρας και 5% ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή με φορολόγηση 5%, οι μέτοχοι θα πάρουν τόσα δισεκατομμύρια μερίσματα».

Σχετικά με τις θεσμικές παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για αξιοκρατία και διαφάνεια, ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε:

«Η ΑΑΔΕ είναι μια πρόχειρη και προσωρινή λύση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πρέπει να πιστοποιήσουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα έχει ηγεσία τετραετούς θητείας που δεν θα μπορεί κανείς να την αλλάξει. Άρα, θα είναι αυτόνομος από το ρουσφέτι του υπουργείου και της εκάστοτε κυβέρνησης».

