Μαρινάκης: Υποκριτική η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δικαιοσύνη

Στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά τις βολές που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, ο κ. Μαρινάκης αντέκρουσε τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη:

«Νομίζω ότι η κατηγορία αυτή, εκτός από αστήρικτη και αβάσιμη, είναι και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, εκφράζεται από έναν εκ των θεσμικών πυλώνων της χώρας που είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης

«Δεν μπορεί -και αυτό δείχνει και την υποκριτική στάση του ΠΑΣΟΚ- την προηγούμενη εβδομάδα να χρησιμοποιούν στη ρητορική τους τις δηλώσεις μιας δικαστικής λειτουργού, της κυρίας Κοβέσι και να στέκονται πάνω σε αυτές, πριν από περίπου ενάμιση δύο μήνες να κάνουν πολιτική επί τη βάσει μιας απόφασης ενός Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση της Δικαιοσύνης, η διάταξη αυτή και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, να επιτίθενται στη Δικαιοσύνη», ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Θέλω να καταδείξω και κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζετε πολύ καλά, εγώ ποτέ δεν ήμουν στο κόμμα αυτό, από μικρός είμαι στη Νέα Δημοκρατία αλλά η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει επιδείξει μία θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα».

«Θυμίζω πως και στελέχη του ΠΑΣΟΚ κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για τη σκευωρία Novartis»

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμιζε πως «μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν στα θύματα και της στοχοποίησης της “πάνω και της κάτω πλατείας” και των «”λαϊκών δικαστηρίων” και σε επίπεδο ρητορικής ”προδότες, γερμανοτσολιάδες”, αλλά και σε επίπεδο ουσιαστικό όταν στελέχη του βρέθηκαν στα ”μανταλάκια” με την υπόθεση Novartis, τη σκευωρία Novartis από τα παρά-υπουργεία Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ».

«Είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα με αυτή τη ρητορική και ταυτίζεται με τους θύτες εκείνης της εποχής», σημείωσε σε υψηλούς τόνους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση θα περιμένει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή και έπειτα θα τοποθετηθεί στη Βουλή. «Να θυμίσω ότι για την υπόθεση αυτή, που κανείς δεν υποτιμά τη σοβαρότητά της, εξ’ ού και έχει τοποθετηθεί τρεις φορές με διάταξη η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή ο Άρειος Πάγος, για την υπόθεση αυτή έχει ήδη γίνει Εξεταστική, έχει συνεδριάσει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έχουμε δύο διατάξεις του αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, του κυρίου Ζήση, μία τον Ιούλιο του 2024 και μία τον Ιανουάριο του 2025 και πλέον έχουμε και μία τρίτη διάταξη του κυρίου Τζαβέλλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ποιος είναι ο κύριος Τζαβέλλας; Ποιος είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Τι λέει ένα μέρος της αντιπολίτευσης; Ο “διορισμένος από την Κυβέρνηση εισαγγελέας”».

Απαντώντας στις αναφορές της αντιπολίτευσης ότι ο κ. Τζαβέλλας διετέλεσε εισαγγελέας υπεύθυνος για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Ο κ. Τζαβέλλας, πέραν όλων των άλλων, γνωρίζει όλα αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ καλά, τα ζητήματα, τα πολύ λεπτά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα ως προς το βιογραφικό τους, του δικαστικού, και είναι, του δικαστικού κλάδου, γιατί έχω την όποια εμπειρία στα ακροατήρια λίγο πάνω από δέκα χρόνια».

«Αλλά είναι η υπόδειξη της Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση κατά πλειοψηφία και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή όλοι οι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς ψήφισαν και κατά πλειοψηφία υπέδειξαν στην Κυβέρνηση τον κ. Τζαβέλλα. Άρα τι λέει η αντιπολίτευση;», διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Ότι η υπόδειξη της Δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο στην Κυβέρνηση που λέγεται Τζαβέλλας, η κυρία Αδειλίνη, προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα που ψηφίστηκε από τα 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή και ο κύριος Ζήσης, ο οποίος είναι επί 15 χρόνια δικαστής, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ήταν εισαγγελέας διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη επί ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι με μακρά πορεία που έκατσαν και έγραψαν εμπεριστατωμένα πορίσματα που είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι στην αντιπολίτευση δεν έχουν κάτσει να τα διαβάσουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θέλει η αντιπολίτευση να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε «α λά καρτ» τη Δικαιοσύνη. Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε τεράστια εμπειρία, έχετε παρακολουθήσει πολλές υποθέσεις και έχετε δει και την εξέλιξή τους».

Σε ερώτηση για το εάν απαιτείται περεταίρω έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, «απαντά στο γιατί δεν πρέπει να βγει από το αρχείο η υπόθεση και σε αυτό το σημείο και εξηγεί τους λόγους που εδώ δεν πρέπει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο νομικά. Αναφέρεται περίπτωση-περίπτωση στις περιπτώσεις των ανθρώπων όπου έγινε επίκληση από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα».

«Το ξαναλέω, μιλάμε για μία διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με όσα σας είπα, η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να μπει στο «ζύγι» με μία υποκειμενική πολιτική θέση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Σε μία δημοκρατία στη Δικαιοσύνη δεν επιτιθέμεθα και δεν βάζουμε τις αποφάσεις της σε δημοψήφισμα ή σε πολιτική κριτική», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Είναι σαφές αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι στην Αντιπολίτευση, δηλαδή πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, τα οποία η Κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και διορθώνοντας και λάθη που έχει κάνει, με πρώτο και κυριότερο το κόστος ζωής, πάει να φτιάξει το αφήγημα μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης».

«Να συνεννοηθούμε, κ. Χατζηνικολάου, χωρίς να υποτιμώ καμία υπόθεση. Διαφθορά, τουλάχιστον, σύμφωνα με αυτό το οποίο καταλαβαίνει απλά ο κόσμος, είναι όλα όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, όταν πιάστηκαν υπουργοί ”με τη γίδα στην πλάτη”, μπήκαν στη φυλακή και το κόμμα το οποίο έχει να επιδείξει τις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να ισοπεδώνω και να τσουβαλιάζω τα μέλη του και τα στελέχη του – το λέω και το εννοώ αυτό, δεν χαρακτηρίζει το σύνολο ενός κόμματος αυτή η συμπεριφορά- είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει στο μυαλό του ο κόσμος ως υποθέσεις διαφθοράς, για να τα πάρουμε με τη σειρά», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας δε στα πυρά που εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και στη φράση του «ό,τι μπαίνει στο αρχείο, βγαίνει», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε:

«Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Τσίπρας έχει την τεχνογνωσία να βάζει, να βγάζει υποθέσεις στο αρχείο. Να βάζει και να βγάζει κατηγορούμενους σε μια υπόθεση. Είναι η τεχνογνωσία των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης που ο ίδιος ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του κυρίου Τσίπρα, έχει ομολογήσει ότι υπήρχαν επί των ημερών τους, οι μέρες «Ρασπούτιν» στη Δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας, όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί, έτσι λειτουργούσε η χώρα και η Δικαιοσύνη, ένα μέρος της Δικαιοσύνης, για να μην ακυρώνω συνολικά, επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όπως έχει μάθει να λειτουργεί κάτι, έτσι θέλει να πιστεύει ότι θα ξαναγίνει».

«Από τότε που έφυγε από την εξουσία με τη λαϊκή ετυμηγορία ο κ. Τσίπρας μέχρι σήμερα, να πούμε ότι η χώρα μας έχει βελτιωθεί κατά πολύ ως προς τις επίσημες εκθέσεις και όχι τις ατεκμηρίωτες, οι οποίες βγαίνουν από διάφορους οι οποίοι έρχονται και λένε ό,τι λένε και δικαίωμά τους. Η χώρα μας, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και για την ελευθερία του Τύπου, έχει καταφέρει και έχει μειώσει τις συστάσεις της από επτά σε τέσσερις», υποστήριξε στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Και έχει καταφέρει και είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από 15 κράτη μέλη της Ευρώπης, κάτι που δεν ίσχυε επί των ημερών του κ. Τσίπρα και των στοχοποιήσεων πολιτικών αντιπάλων και των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης».

Διαβάστε επίσης