Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Δικαιοσύνη, υποκλοπές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και τις πρόσφατες παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για επικίνδυνη ρητορική που υπονομεύει τη θεσμική τάξη. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών παρά την πρόταση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατηρώντας την απόφαση αρχειοθέτησης που είχε εκδόσεις ο αντεισαγγελέας Αχιλλέας Ζήσης έχει πυροδοτήσει σειρά αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξεταστική και τονίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση προσβάλλει τη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει να εννοηθεί ότι αν ο ίδιος έρθει στα πράγματα θα ανασύρει την υπόθεση και το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο.

«Επικίνδυνη στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη για αντιφατική στάση, επισημαίνοντας ότι ενώ δημόσια δηλώνει σεβασμό στη Δικαιοσύνη, στην πράξη προχωρά σε επιθέσεις κατά δικαστικών λειτουργών.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την υπόθεση των υποκλοπών, με τον κ. Μαρινάκη να τονίζει ότι τέτοιες τοποθετήσεις «τροφοδοτούν επιθέσεις από τον βούρκο του διαδικτύου» και πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για λειτουργό που έχει αναδειχθεί μέσα από θεσμικές διαδικασίες με ευρεία αποδοχή.

Η κυβερνητική γραμμή: «Καμία δημόσια κρίση σε αποφάσεις»

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση τηρεί σταθερά στάση θεσμικής ουδετερότητας απέναντι στη Δικαιοσύνη, αποφεύγοντας να σχολιάζει ή να κρίνει δημόσια δικαστικές αποφάσεις — ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτές αξιοποιούνται πολιτικά από την αντιπολίτευση.

Όπως τόνισε, η ίδια στάση τηρήθηκε και σε προηγούμενες αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, οι οποίες έχουν ήδη οδηγηθεί σε διαδικασία έφεσης.

«Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι επιλεκτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε «ευχάριστες» και «δυσάρεστες» αποφάσεις.

Υποκλοπές: Επίκληση αποφάσεων ανώτατων δικαστών

Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δύο διαφορετικές διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο συγκλίνουν στα ίδια συμπεράσματα, γεγονός που —κατά την κυβέρνηση— ενισχύει την αξιοπιστία της δικαστικής κρίσης.

Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας ότι η επιλογή του προέκυψε από τη διαδικασία της ίδιας της Δικαιοσύνης και όχι από κυβερνητική παρέμβαση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η θεσμική νομιμοποίηση των δικαστικών προσώπων δεν επιδέχεται αμφισβήτησης με πολιτικά κριτήρια.

«Τέλος στα τηλε-δικαστήρια»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο φαινόμενο των λεγόμενων «τηλε-δικαστηρίων», με τον κ. Μαρινάκη να κάνει λόγο για μια προβληματική πρακτική που επεκτείνεται από τα μέσα ενημέρωσης έως και τον πολιτικό λόγο.

Όπως σημείωσε, η Δικαιοσύνη απονέμεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια και όχι από τηλεοπτικά πάνελ ή πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του τεκμηρίου αθωότητας.

Πλήρης στήριξη, όχι αμφισβήτηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Απαντώντας σε επικρίσεις περί δήθεν κυβερνητικής επίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση».

Τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν στηρίξει ενεργά τον θεσμό, ενώ χαρακτήρισε παραπλανητικές τις αναφορές που απομονώνουν συγκεκριμένα αποσπάσματα δηλώσεων.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από τις περίπου 3.600 υποθέσεις που ερευνώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 170 αφορούν την Ελλάδα — ποσοστό που, όπως υποστήριξε, δεν είναι δυσανάλογο.

Πολιτικές αιχμές και «φαντάσματα»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί εκβιασμών ή πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «φαντάσματα» που αναπαράγονται από πολιτικούς και δημοσιογράφους. Υπογράμμισε ότι όποιος διαθέτει στοιχεία οφείλει να τα καταθέτει στη Δικαιοσύνη, διαφορετικά οι σχετικές αναφορές στερούνται ουσίας και αξιοπιστίας. Πέραν της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει κι ένα βαθύτερο πολιτικό και θεσμικό ζήτημα γύρω από τα όρια της πολιτικής κριτικής προς τη Δικαιοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα αντιλαμβάνονται τη διάκριση των εξουσιών. Σε κάθε περίπτωση με την υπόθεση των υποκλοπών να παραμένει στο επίκεντρο, η σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, επηρεάζοντας συνολικά το πολιτικό κλίμα.