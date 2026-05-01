Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη για Καισαριανή: Έχει στόχο να μπει στο Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδωνι Γεωργιάδη, αυτή τη φορά με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.



Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε τη φωτογραφία της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, σχολιάζοντας ότι «είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις!».

Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! … pic.twitter.com/0DdiXlpnwf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 1, 2026

Η ανάρτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να κάνει λόγο για ρεκόρ γραφικότητας του υπουργού Υγείας.

Σε δήλωσή του αναφέρει συγκεκριμένα:



«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.



Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί.



Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.



Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός.



Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;



Ντροπή, αν σας έχει απομείνει.



Ο Πρωθυπουργός που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπεια του».

