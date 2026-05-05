«Ρουφάνε» 1,6 εκατ. κυβικά άμμου από τον Ατλαντικό για να «ξαναχτίσουν» τις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προστασία των ακτών έχει αρχίσει να βασίζεται όλο και περισσότερο σε λύσεις που δουλεύουν σε σύμπλευση με τη φύση και όχι απέναντί της. Στο Νιου Τζέρσεϊ, ένα μεγάλο έργο έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη λογική στην πράξη, με στόχο να ενισχυθούν παραλίες που έχουν χάσει σημαντικό μέρος του πλάτους τους τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της διάβρωσης.

Το σχέδιο προβλέπει την άντληση περίπου 2,1 εκατομμυρίων κυβικών γιάρδων άμμου από τον βυθό του Ατλαντικού, δηλαδή περίπου 1,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η ποσότητα αυτή θα μεταφερθεί και θα απλωθεί σε εκτεταμένα τμήματα της ακτογραμμής στο βόρειο Ocean County, καλύπτοντας περιοχές όπως Seaside Heights, Toms River, Lavallette, Point Pleasant Beach, Mantoloking και Brick Township. Πρόκειται για ζώνες με έντονη κατοίκηση και τουριστική δραστηριότητα, όπου η σταδιακή απώλεια άμμου φέρνει τη θάλασσα όλο και πιο κοντά σε σπίτια, δρόμους και υποδομές.

