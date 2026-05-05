Γιατί οι θάλασσες της Ελλάδας γεμίζουν πλαστικό

Η Μεσόγειος εξελίσσεται σταδιακά σε μία από τις πιο επιβαρυμένες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη όσον αφορά τη συγκέντρωση μικροπλαστικών

Δημήτρης Πάφρας

Η εικόνα μιας πλαστικής σακούλας που επιπλέει στη θάλασσα ή ενός μπουκαλιού ξεβρασμένου σε κάποια παραλία αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη εικόνα στις ελληνικές ακτές. Ωστόσο, η πραγματική κρίση που εξελίσσεται σήμερα στη Μεσόγειο δεν είναι πάντα ορατή με γυμνό μάτι. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκατομμύρια μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού, τα γνωστά μικροπλαστικά έχουν πλέον εισχωρήσει σχεδόν παντού σε στο νερό, στο πλαγκτόν, στα ψάρια, στα οστρακοειδή και τελικά στον ίδιο τον άνθρωπο.

Η Μεσόγειος εξελίσσεται σταδιακά σε μία από τις πιο επιβαρυμένες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη όσον αφορά τη συγκέντρωση μικροπλαστικών, με τις ελληνικές θάλασσες να βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή αυτής της αόρατης περιβαλλοντικής κρίσης.

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού μικρότερα των πέντε χιλιοστών, τα οποία προέρχονται είτε από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων είτε από προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως συνθετικά υφάσματα, καλλυντικά, βιομηχανικά υλικά και ελαστικά οχημάτων. Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους, μεταφέρονται εύκολα μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων και παραμένουν για δεκαετίες ή και αιώνες στο περιβάλλον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι εισέρχονται πλέον στην ίδια τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Επιστημονικές έρευνες καταγράφουν ότι μικροπλαστικά εντοπίζονται πλέον σε πλαγκτονικούς οργανισμούς, σε εμπορικά είδη ψαριών, σε μύδια και οστρακοειδή που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο.

Η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο φαινόμενο λόγω της γεωμορφολογίας της. Πρόκειται ουσιαστικά για μια σχεδόν κλειστή θάλασσα με περιορισμένη ανανέωση υδάτων, υψηλή πληθυσμιακή πίεση, έντονο τουρισμό και τεράστια ναυτιλιακή δραστηριότητα. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, τα μικροπλαστικά καταγράφονται πλέον σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, ενώ οι ελληνικές θάλασσες εμφανίζουν αυξανόμενη επιβάρυνση τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο κατά τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και η παράκτια κατανάλωση πολλαπλασιάζουν την παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων. Παράλληλα, σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικών μεταφέρονται στη θάλασσα μέσω ποταμών, αποχετευτικών δικτύων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες συχνά αδυνατούν να συγκρατήσουν πλήρως αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια.

Αυτό που ανησυχεί πλέον ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα δεν είναι μόνο η παρουσία μικροπλαστικών στη θάλασσα, αλλά το γεγονός ότι εισέρχονται ολοένα και περισσότερο στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας. Ψάρια και οστρακοειδή καταναλώνουν μικροπλαστικά είτε άμεσα είτε μέσω του πλαγκτού. Τα σωματίδια αυτά δεν λειτουργούν απλώς ως αδρανή υλικά. Μπορούν να απορροφούν τοξικές χημικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και παθογόνους μικροοργανισμούς, μεταφέροντάς τα στους οργανισμούς που τα καταναλώνουν.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνεχής έκθεση σε μικροπλαστικά μπορεί να συνδέεται με φλεγμονές, ορμονικές διαταραχές και άλλες σοβαρές επιπτώσεις που ακόμη μελετώνται.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατες έρευνες στις ελληνικές θάλασσες μικροπλαστικά ανιχνεύθηκαν σχεδόν σε όλα τα δείγματα θαλάσσιων οργανισμών που εξετάστηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ποσότητα πλαστικών ινών που εντοπίζεται σε θαλάσσια δείγματα προσεγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά την ποσότητα των ίδιων των πλαγκτονικών οργανισμών. Αυτό σημαίνει ότι το πλαστικό έχει πλέον ενσωματωθεί στον ίδιο τον βιολογικό κύκλο της Μεσογείου. Η θάλασσα δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως αποδέκτης απορριμμάτων, αλλά ως μηχανισμός διάσπασης και επανακυκλοφορίας πλαστικού μέσα στο οικοσύστημα.

Την ίδια στιγμή, εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, τα γνωστά «δίχτυα-φαντάσματα», συνεχίζουν να καταστρέφουν τον θαλάσσιο πυθμένα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες προειδοποιούν ότι μεγάλο μέρος της ρύπανσης στη Μεσόγειο παραμένει αόρατο για τον μέσο πολίτη, καθώς βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή μέσα στους ίδιους τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Η κρίση των μικροπλαστικών δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα αισθητικής ή διαχείρισης απορριμμάτων. Πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, θαλάσσιας βιοποικιλότητας και οικολογικής σταθερότητας. Η Μεσόγειος, μια θάλασσα με τεράστια οικολογική και οικονομική σημασία για εκατομμύρια ανθρώπους, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή ρύπανσης που εξαπλώνεται αθόρυβα και επίμονα. Και ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι τα μικροπλαστικά δεν εξαφανίζονται. Απλώς γίνονται ολοένα μικρότερα, εισχωρώντας βαθύτερα στο οικοσύστημα και τελικά μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο.

