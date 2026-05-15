PANARMONIA - “Σταγόνες του Φωτός” feat. Πέννυ Μπαλτατζή | LIVE στο gazarte roof stage

Η «μαγική» μουσική ομάδα PanArmonia ζωντανά στο Gazarte, την Πέμπτη 21 Μαΐου. Με την παράσταση «Σταγόνες του Φωτός».

Η μουσική ομάδα PanArmonia μετρά πάνω από 15 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, με στόχο να μεταφέρει μέσα από τη μουσική ένα πεδίο που ενώνει τους ανθρώπους. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αρμονία – γι’ αυτό και χρησιμοποιεί τη συχνότητα 432Hz, που συνδέεται με μια πιο φυσική και «ζεστή» ακουστική εμπειρία που αγκαλιάζει τους φυσικούς βιορυθμούς μας.

Για την PanArmonia, η μουσική δεν είναι απλώς ακρόαση. Είναι μια κοινή εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργώντας σύνδεση, χαρά και εσωτερική ισορροπία. Κάθε εμφάνιση γίνεται ένας ζωντανός διάλογος με το κοινό, όπου η ενέργεια της σκηνής συναντά την ανταπόκριση των ακροατών, οδηγώντας σε μια αίσθηση ευδαιμονίας και συλλογικής ανάτασης.

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις, διασκευές γνωστών τραγουδιών, αυτοσχεδιασμούς και τραγούδια από διαφορετικά μουσικά είδη – όλα επιλεγμένα για να δημιουργούν ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και φως.

Σημαντικό ρόλο στις εμφανίσεις της παίζει και η συνοδεία των Thundering Cymbals (gongs), που ενισχύουν τη βιωματική εμπειρία και συμβάλλουν σε μια βαθύτερη αίσθηση χαλάρωσης και αρμονίας.

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, η PanArmonia επιστρέφει στη σκηνή του Gazarte με την παράσταση «Σταγόνες του Φωτός», σε μια ανανεωμένη μορφή. Μαζί τους θα εμφανιστεί η Πέννυ Μπαλτατζή, ενώ συμμετέχουν επίσης η Δάφνη Νικολάου και ο βιολιστής Tzeki Sulkuqi.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη σύνδεση των ανθρώπων μέσα από τη μουσική, τη χαρά και την κοινή ζωντανή εμπειρία.

Supported by: Μαρία Κουτσαβίτη, ΝΟΥΝΟΥ, ST Miracles by Sofia Tsoli

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

GAZARTE: Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 21 0346 0347

ΗΜΕΡA ΠΑΡΑΣΤΑΣ: Πέμπτη 21 Μαίου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panarmonia-gazarte/ και στο ταμείο.

