ΗΠΑ: Τα βάζουν με τα «κακά παιδιά» των Ιρανών που κατασκευάζουν drones – Τους επικήρυξαν με 15 εκατ.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών μπήκε το τμήμα παραγωγής drones του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν έξι Ιρανούς που σχετίζονται με την παραγωγή drones και προσφέρουν ως αμοιβή για πληροφορίες που σχετίζονται με την ομάδα και με τα οικονομικά δίκτυα των Φρουρών της Επανάστασης.

Σε ανάρτηση στο X, το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει: «Στείλτε μας πληροφορίες για αυτά τα «κακά παιδιά», που χειρίζονται την εταιρεία κατασκευής drones Kimia Part Sivan (KIPAS).

H KIPAS είναι το τμήμα που κατασκευάζει drones για την επίλεκτη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ομάδα των συγκεκριμένων έξι Ιρανών «έχει εμπλακεί στις δοκιμές, την ανάπτυξη και την προμήθεια drones της KIPAS».

Παράλληλα στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα έσοδα των Φρουρών της Επανάστασης προέρχονται από τις διεθνείς τρομοκρατικές δραστηριότητες τους και εν μέρει από την πώληση drones και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Προσθέτει: «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τα έσοδα του IRGC».

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει τα drones τύπου Shahed για να επιτεθεί σε στόχους, γεγονός που έριξε κατά πολύ το κόστος του πολέμου για την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), το κόστος κατασκευής κάθε drone εκτιμάται στα 35.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατά πολύ πιο φθηνά σε σχέση με τους πυραύλους.

Iρανικό drone Shahed AP/Efrem Lukatsky

Ωστόσο, συχνά τα drones υποχρεώνουν τους αντιπάλους να χρησιμοποιούν πυραύλους αναχαίτισης υψηλού κόστους για να τα καταρρίψουν. Αυτό αυξάνει το κόστος μίας πολεμικής σύγκρουσης για τους αντιπάλους των Ιρανών.

Τα drones συνήθως εκτοξεύονται σε μεγάλους αριθμούς προκειμένου να υπερφορτώσουν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σημείωσε το CSIS.

