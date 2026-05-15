Ομπάμα: Η συμφωνία του 2015 με το Ιράν λειτούργησε «χωρίς να σκοτωθεί κόσμος ή να κλείσει το Ορμούζ»

Ο Μπαράκ Ομπάμα υπερασπίστηκε τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πέτυχε να περιορίσει τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης χωρίς να οδηγήσει σε πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ότι τότε υποστηριζόταν τόσο από τις αμερικανικές όσο και από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Το πετύχαμε χωρίς να ρίξουμε ούτε έναν πύραυλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απομακρύναμε το 97% του εμπλουτισμένου ουρανίου τους. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι λειτούργησε», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα άφησε παράλληλα αιχμές για τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή, λέγοντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε «χωρίς να χρειαστεί να σκοτωθεί πολύς κόσμος ή να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ».