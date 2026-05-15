Ομπάμα: Η συμφωνία του 2015 με το Ιράν λειτούργησε «χωρίς να σκοτωθεί κόσμος ή να κλείσει το Ορμούζ»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ασκώντας έμμεση κριτική στη σημερινή κλιμάκωση.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Μπαράκ Ομπάμα υπερασπίστηκε τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως επιτυχή στην περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.
  • Η συμφωνία οδήγησε στην απομάκρυνση του 97% των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.
  • Η συμφωνία υποστηριζόταν από τις αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών κατά την εφαρμογή της.
  • Η συμφωνία πέτυχε τους στόχους της χωρίς να προκαλέσει πολεμική σύγκρουση ή κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
  • Ο Ομπάμα άσκησε έμμεση κριτική στην τρέχουσα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ο Μπαράκ Ομπάμα υπερασπίστηκε τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πέτυχε να περιορίσει τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης χωρίς να οδηγήσει σε πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ότι τότε υποστηριζόταν τόσο από τις αμερικανικές όσο και από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Το πετύχαμε χωρίς να ρίξουμε ούτε έναν πύραυλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απομακρύναμε το 97% του εμπλουτισμένου ουρανίου τους. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι λειτούργησε», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα άφησε παράλληλα αιχμές για τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή, λέγοντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε «χωρίς να χρειαστεί να σκοτωθεί πολύς κόσμος ή να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ».

