Ομπάμα καλεί Ε.Τ.: Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει «φιλικός» και έτοιμος για πρεσβευτής εξωγήινων

Snapshot Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι πιθανότατα δεν είμαστε η μόνη ζωή στο σύμπαν, χωρίς όμως να έχει δει εξωγήινους προσωπικά.

Ο πρώην πρόεδρος αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση κρατά μυστικά σχετικά με εξωγήινους, υποστηρίζοντας πως αν υπήρχαν, θα είχαν ήδη αποκαλυφθεί.

Αρνείται την ύπαρξη εξωγήινων ή ΑΤΙΑ σε μυστικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Ο Ομπάμα προσφέρθηκε να ηγηθεί της επιτροπής υποδοχής εξωγήινων, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του φιλικό και διπλωμάτη. Snapshot powered by AI

Οι συζητήσεις και οι θεωρίες σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων έχουν φουντώσει το τελευταίο διάστημα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ρίχνει νερό στον μύλο, προαναγγέλλοντας δημοσίευση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων.

Και δεν είναι μόνο ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά και ο πρώην, Μπαράκ Ομπάμα που συντηρεί τη φρενίτιδα, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε παραδεχθεί «είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει»...

Σε συνέντευξή του στο The Late Show και τον Stephen Colbert του CBS επανήλθε στο θέμα, λέγοντας πως εννοούσε απλώς ότι το σύμπαν είναι άπειρο και ότι πιθανότατα δεν είμαστε η μόνη ζωή σε αυτό.

Βέβαια, η υπόθεση UFO απασχόλησε αρκετά τη συζήτησή τους, μεταξύ σοβαρού και αστείου, με τον πρώην πρόεδρο να λέει πως η κυβέρνηση απλώς δεν θα μπορούσε να κρύψει την ύπαρξη εξωγήινων. Σύμφωνα με αυτόν, οι αμερικανικές αρχές δεν είναι καλές στο να κρατούν μυστικά. Αστειεύτηκε ότι αν υπήρχαν πραγματικά εξωγήινοι ή ένα ΑΤΙΑ σε στρατιωτική βάση, κάποιος θα είχε τραβήξει μία selfie μέχρι τώρα.

Αν και λέει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν μικρά πράσινα ανθρωπάκια ή εξωγήινα διαστημόπλοια κλειδωμένα σε κάποιο υπόγειο καταφύγιο... αλλά, αν ποτέ επισκεφθούν τη Γη, προσφέρεται εθελοντικά να ηγηθεί της επιτροπής υποδοχής.