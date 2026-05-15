Μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η ελπίδα χτίζεται με πράξεις

Όταν οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας συχνά μας απομακρύνουν από όσα έχουν πραγματική αξία, οι στιγμές που η αλληλεγγύη μετουσιώνεται σε πράξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όπως ένα χαμόγελο στο πρόσωπο ενός παιδιού μετά από μια δύσκολη θεραπεία, μια ευχή που παίρνει μορφή εκεί όπου όλα μοιάζουν αβέβαια.

Και κάπου εκεί, η AVIN, μέσα από τη συνεργασία της με το Make-A-Wish Ελλάδος και την πρωτοβουλία AVIN Στηρίζω, δίνει περιεχόμενο στην έννοια της προσφοράς. Όχι ως μια τυπική δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά ως μια συνειδητή επιλογή να σταθεί δίπλα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους καθημερινή «μάχη» με σοβαρές ασθένειες χωρίς να σταματούν να ονειρεύονται.

Όταν μια ευχή γίνεται δύναμη ζωής

Για ένα παιδί που παλεύει με μια σοβαρή ασθένεια, μια ευχή μπορεί να είναι κάτι πολύ
περισσότερο από μια επιθυμία. Γιατί η στιγμή που θα τη σκεφτεί δεν καθορίζεται από τη νόσο αλλά από το όνειρο. Είναι η στιγμή που μπορεί να γίνει πειρατής, αστροναύτης, ποδοσφαιριστής ή απλώς να αποκτήσει κάτι που πάντα ήθελε.

Αν και αυτές οι στιγμές δεν αλλάζουν την ιατρική πραγματικότητα, δίνουν δύναμη στο κάθε παιδί να συνεχίσει τον αγώνα του. Επαναφέρουν το χαμόγελο, δημιουργούν πολύτιμες αναμνήσεις και λειτουργούν ως στήριγμα στις δύσκολες ημέρες που ακολουθούν.

Με τη σκέψη ότι κάθε παιδική ευχή αξίζει να πραγματοποιείται, η AVIN ενώνει τις δυνάμεις της με το Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας το έργο ενός οργανισμού που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια εκπληρώνει τις πιο βαθιά κρυμμένες επιθυμίες παιδιών που νοσούν και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειες τους.

Το έργο αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο σε ευχές που γίνονται πραγματικότητα, αλλά κυρίως σε βλέμματα που αλλάζουν. Σε παιδιά που για λίγο ξεχνούν την ασθένειά τους. Σε γονείς που βλέπουν ξανά το παιδί τους να χαμογελά χωρίς φόβο. Σε ανθρώπους και οργανισμούς που επιλέγουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής τους. Και αυτό ακριβώς είναι που αναζητούσε και η AVIN μέσα από τη συνεργασία: να έχει ένα ουσιαστικό αντίκτυπο σε αυτές τις ζωές.

«Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται και να χαμογελά. Το να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους δίνουμε δύναμη και ελπίδα αποτελεί για εμάς ουσιαστική δέσμευση», σημειώνει η Μαρία Κανάκη, Marketing &amp; Business Development Manager της AVIN.

Το «AVIN Στηρίζω» και η δύναμη της προσφοράς

Μέσα από την πρωτοβουλία AVIN Στηρίζω, η εταιρεία εγκαινιάζει έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας με στόχο να βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη από στήριξη και φροντίδα. Η αρχή γίνεται με τα παιδιά και την πραγματοποίηση των ευχών τους μέσα από τη συνεργασία με το Make-A-Wish Ελλάδος, όμως η φιλοσοφία της δράσης δεν περιορίζεται εκεί.

Γιατί κάθε ευχή που πραγματοποιείται δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια
υπενθύμιση ότι η ελπίδα μπορεί να χτιστεί συλλογικά, πως πίσω από κάθε χαμόγελο βρίσκεται μια αλυσίδα ανθρώπων που επέλεξαν να νοιαστούν. «Με το “AVIN Στηρίζω” συνεχίζουμε δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί», τονίζει η κα Κανάκη.

Το μήνυμα της πρωτοβουλίας αποτυπώνεται και στη νέα τηλεοπτική καμπάνια της AVIN, η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα, δείχνοντας ότι ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού.

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας της AVIN με το Make-A-Wish Ελλάδος να μην είναι η ίδια η πράξη, αλλά το μήνυμα που περνάει. Ότι, δηλαδή, η ελπίδα δεν είναι ατομική υπόθεση. Αντίθετα, χτίζεται συλλογικά μέσα από μικρές και μεγάλες κινήσεις ανθρώπων και οργανισμών που επιλέγουν να σταθούν δίπλα σε όσους δοκιμάζονται, πραγματοποιώντας ευχές. Και κάθε φορά που μια από αυτές γίνεται πραγματικότητα, δεν αλλάζει μόνο η μέρα ενός παιδιού. Αλλάζει, έστω και για λίγο, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο.

