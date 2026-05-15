«Το κορίτσι της ναπάλμ»: Πόλεμος για την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών

Τραβηγμένη στις 8 Ιουνίου 1972, η φωτογραφία δείχνει ένα κορίτσι από το Βιετνάμ να τρέχει γυμνό σε έναν δρόμο μετά από βομβαρδισμό με ναπάλμ στο Τρανγκ Μπανγκ του Νότιου Βιετνάμ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ποιος είναι ο φωτογράφος της ιστορικής φωτογραφίας «Το κορίτσι της ναπάλμ»;

Το ερώτημα αυτό θα προσπαθήσει να απαντήσει ένα δικαστήριο του Ταρασκόν, το 2027, το οποίο θα εκδικάσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο φωτογράφος του Associated Press, Νικ Ουτ, εναντίον του Netflix και του ντοκιμαντέρ του «The Stringer: The Man Who Took The Photo», το οποίο αποδίδει τα εύσημα της ιστορικής φωτογραφίας σε έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο.

Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, το δικαστήριο όρισε το πρόγραμμα για τις επερχόμενες ακροάσεις της περίεργης αυτής υπόθεσης, με την δίκη να προβλέπεται να διαρκέσει από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2027.

Η ιστορία πίσω από την διάσημη φωτογραφία

Τραβηγμένη στις 8 Ιουνίου 1972, η φωτογραφία δείχνει ένα κορίτσι από το Βιετνάμ να τρέχει γυμνό σε έναν δρόμο μετά από βομβαρδισμό με ναπάλμ στο Τρανγκ Μπανγκ του Νότιου Βιετνάμ.

Η φωτογραφία έγινε αμέσως διάσημη, και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα σύμβολα της φρίκης αυτού του πολέμου.

Η φωτογραφία χάρισε στον τότε 22χρονο Βιετναμεζό-αμερικανό φωτορεπόρτερ Νικ Ουτ ένα βραβείο Πούλιτζερ και ένα βραβείο World Press Photo το 1973.

Δείτε την φωτογραφία:

Το ντοκιμαντέρ και ο «αληθινός» φωτογράφος

Τον Ιανουάριο του 2025, το Netflix κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «The Stringer: The Man Who Took The Photo», σε σκηνοθεσία Μπάο Νγκουγιέν και παραγωγή του Ιδρύματος VII, το οποίο έθεσε υπό αμφισβήτηση το ποιος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία.

Στην ταινία, πολλοί μάρτυρες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βομβιστικής επίθεσης ισχυρίζονται ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε από έναν Βιετναμέζο ανεξάρτητο δημοσιογράφο, τον Νιέν Χάιν Νι, και στη συνέχεια πωλήθηκε στο Associated Press.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, το οποίο εντόπισε και μίλησε με αυτόν τον «ανεξάρτητο δημοσιογράφο», το Associated Press προτίμησε να αποδώσει τα εύσημα της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ, έναν από τους εργαζομένους του πρακτορείου, ο οποίος ήταν επίσης μάρτυρας του βομβαρδισμού.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση INDEX, η θέση του Νικ Ουτ σε σχέση με την αφήγησή του και η κάμερα που χρησιμοποιήθηκε, δεν αντιστοιχούν στα γνωστά στοιχεία περί της λήψης της φωτογραφίας.

Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Ουτ στη διάσωση του κοριτσιού της φωτογραφίας, της Κιμ Πουκ, είχε διογκωθεί.

Ο φωτορεπόρτερ, του οποίου η φήμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την φωτογραφία, αρνείται σθεναρά αυτές τις κατηγορίες και επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Facebook τον Ιανουάριο του 2025 ότι ήταν ο μοναδικός δημιουργός της φωτογραφίας

Ο Ουτ ζητά 100.000 ευρώ ως αποζημίωση και 20.000 ευρώ σε δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τους New York Times.

Τον Μάιο του 2025, το World Press Photo ανέστειλε την επίσημη απόδοση της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ.

Από την πλευρά του, το Associated Press, επιβεβαίωσε, μετά από εσωτερική έρευνα, ότι θα συνεχίζει να αποδίδει τα εύσημα της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «είναι αδύνατο να αποδειχθεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη την ημέρα, στο δρόμο ή στο γραφείο, πριν από περισσότερα από 45 χρόνια».

