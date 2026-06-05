Η Σαουδική Αραβία είναι γεμάτη ερήμους, αλλά εισάγει... άμμο

Η εικόνα μοιάζει σχεδόν παράλογη. Μια χώρα που έχει γύρω της απέραντες εκτάσεις ερήμου, αμμόλοφους που χάνονται στον ορίζοντα και ένα τοπίο σχεδόν ταυτισμένο με την άμμο, αναγκάζεται να την εισάγει από το εξωτερικό.

Κι όμως, η Σαουδική Αραβία το κάνει. Όχι επειδή της λείπει η άμμος, αλλά επειδή η άμμος που έχει δεν είναι η σωστή. Για την ακρίβεια, είναι ακατάλληλη για μεγάλο μέρος της σύγχρονης κατασκευής, καθώς οι κόκκοι της ερήμου έχουν λειανθεί από τον άνεμο επί χιλιάδες χρόνια.

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