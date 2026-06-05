Η Επιθεώρηση-«Εγώ θα σας τα πω!»: Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα της παράστασης στο Βεάκειο

Η Επιθεώρηση – «Εγώ θα σας τα πω!» ξεκίνησε εορταστικά και επίσημα το καλοκαιρινό της ταξίδι

Newsbomb

Η Επιθεώρηση-«Εγώ θα σας τα πω!»: Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα της παράστασης στο Βεάκειο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Επιθεώρηση – «Εγώ θα σας τα πω!» ξεκίνησε εορταστικά και επίσημα το καλοκαιρινό της ταξίδι χθες, Πέμπτη 4 Ιουνίου, στο κατάμεστο Βεάκειο, όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρεμιέρα της.

Οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου ξεσήκωσαν το κοινό με το κέφι και την ενέργεια τους, με τους θεατές να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα.

egw-8a-sas-ta-pwpremiera4ioynioybeakeio-8.jpg

«Εγώ θα σας τα πω!»

Η Επιθεώρηση - «Εγώ θα σας τα πω!» είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη.

Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα (γιατί αλλιώς δεν γίνεται), Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - «Εγώ θα σας τα πω!» έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.

egw-8a-sas-ta-pwpremiera4ioynioybeakeio-15.jpg

Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, η παράσταση έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας. Μια σύγχρονη Επιθεώρηση που συνομιλεί με την επικαιρότητα, σαρκάζει τα κακώς κείμενα και προσφέρει άφθονο γέλιο!

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού πριν ακόμη από την πρεμιέρα οδήγησε στην προσθήκη τριών επιπλέον παραστάσεων στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, στις 12, 13 και 14 Ιουνίου, πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες εμφανίσεις από 4 έως 7 Ιουνίου.

Η Ελλάδα 2.0 ξεδιπλώνεται… κι όλοι θέλουν να μας τα πουν!

Μια ξέφρενη Επιθεώρηση 2.0 ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο.

egw-8a-sas-ta-pwpremiera4ioynioybeakeio-12.jpg

Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok.

Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.

Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability.

egw-8a-sas-ta-pwpremiera4ioynioybeakeio-7.jpg

Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο – αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

egw-8a-sas-ta-pwpremiera4ioynioybeakeio-3.jpg

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα – Στίχοι τραγουδιών Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια – Μουσική – Ενορχηστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνικά – Κοστούμια Μαγδαληνή Αυγερινού

Κίνηση Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωνητική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου Αγγελική Πολίτη

Φωτογραφίες – Artwork – Trailer Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής Αντώνης Παλαμάρης – μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης – ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming

Παρτιτούρες Άρης Ζέρβας

Παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

*

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2026

ΑΤΤΙΚΗ

  • Βεάκειο Θέατρο Πειραιά — 4, 5,6 7 Ιουνίου & 12, 13 & 14 Ιουνίου
  • Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου — 17 & 18 Ιουνίου
  • Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — 23 Ιουνίου

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

  • Θεσσαλονίκη – Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» — 8 Ιουλίου
  • Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» — 10 Ιουλίου
  • Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου — 12 Ιουλίου
  • Βέροια – Θέατρο Άλσους — 14 Ιουλίου
  • Κοζάνη – Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» — 15 Ιουλίου
  • Σέρρες – Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών — 16 Ιουλίου
  • Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ — 17 Ιουλίου
  • Δελφοί – Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — 18 Ιουλίου
  • Αίγιο – Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» — 20 Ιουλίου
  • Ηλεία – Θέατρο Αρχαίας Ήλιδας — 21 Ιουλίου
  • Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας — 22 Αυγούστου

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

*Περισσότεροι σταθμοί θα ανακοινώνονται σταδιακά.

Εισιτήρια: https://nkt.gr/plays/ego-tha-sas-ta-po-i-epitheorisi/

& https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ego-tha-sas-ta-po-epitheorisi/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για 14 κατηγορούμενους από Αγρίνιο και Κοζάνη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας και το φωτογράφιζαν», λέει η σύζυγος του οδοντίατρου

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

17:19ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

16:31ΥΓΕΙΑ

Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη

16:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο δήμο Ανατολικής Μάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ