Μπλε Ώρες: Το πρώτο καθηλωτικό τρέιλερ είναι στον αέρα

Snapshot Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες» εξερευνά έναν παράνομο έρωτα, μια δολοφονία και πολλά μυστικά σε μια ιστορία γεμάτη ένταση.

Το πρώτο τρέιλερ παρουσιάζει την παράνομη σχέση της Εύας και του Άγγελου, που συναντιούνται κρυφά πριν το ξημέρωμα στην Τσαγκαράδα Πηλίου.

Η δολοφονία της Λίζας, συζύγου του Άγγελου, τον καθιστά ύποπτο και ανατρέπει τις ισορροπίες της ιστορίας.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλλα Φούλοπ υποδύονται τους βασικούς ρόλους του Άγγελου και της Εύας αντίστοιχα.

Το τραγούδι των τίτλων «Το πρόστιμο» ερμηνεύει η Πάολα, με μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Snapshot powered by AI

Ο ΣΚΑΪ επενδύει ξανά στη μυθοπλασία με μία δυνατή συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου. Οι «Μπλε Ώρες» έρχονται στο νέο πρόγραμμα και μιλούν για έναν παράνομο έρωτα, μία στυγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Το πρώτο τρέιλερ είναι ήδη στον αέρα του ΣΚΑΪ και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης). Η Πάολα, με την εξαιρετική φωνή της, ερμηνεύει «Το πρόστιμο», το τραγούδι των τίτλων, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Η ιστορία ξεκινά στο Πήλιο και στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια… Εκείνος γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και εκείνη απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα…

Μέχρι που η δολοφονία της Λίζας (Αναστασία Δρακά), της συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και καθιστά τον τελευταίο βασικό ύποπτο για τον θάνατό της. Όλα τα μυστικά κινδυνεύουν τα αποκαλυφθούν και οι ήρωες να πληρώσουν το τίμημα…

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης υποδύεται τον Άγγελο Αντωνιάδη, έναν φιλόδοξο και εργασιομανή νέο, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ υποδύεται την Εύα Ρουμπάνη, μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που δουλεύει στην επιχείρηση του Άγγελου. Βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

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