Be Squared, not Square: Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι εδώ για όσους κινούνται αλλιώς

Το νέο premium Urban Lifestyle smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι διαθέσιμο στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei από 4 Ιουνίου 2026 με τιμή γνωριμίας έκπληξη, δώρο premium συνδρομές σε apps μέσω HUAWEI Health MultiPass και με λειτουργία ανέπαφων πληρωμών.

Με το χαρακτηριστικό τετράγωνο premium design της σειράς WATCH FIT, λεπτό και ελαφρύ σώμα, εντυπωσιακή οθόνη και urban αισθητική, το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro δεν είναι απλώς ένα ακόμα smartwatch. Φέρνει στον καρπό έξυπνες λειτουργίες άθλησης και υγείας, μεγάλη αυτονομία και την ελευθερία των ανέπαφων πληρωμών μέσω Curve Pay. Είναι ένα καθημερινό statement για όσους θέλουν να κινούνται περισσότερο, να ζουν πιο ελεύθερα και να εκφράζουν το δικό τους vibe, χωρίς να χάνουν το στυλ τους.

Αυτό ακριβώς εκφράζει και το concept “Be Squared, not Square” το οποίο είναι και το motto που συνοδεύει την σειρά FIT 5 στην ελληνική αγορά. Το FIT 5 Pro έχει τετράγωνη μορφή, αλλά καθόλου «τετράγωνη» λογική. Είναι για εκείνους που αγαπούν το fitness, αλλά δεν θέλουν να το παίρνουν βαριά. Για όσους θέλουν να είναι δραστήριοι, αλλά με τρόπο φυσικό, διασκεδαστικό και ταιριαστό στην καθημερινότητά τους. Για όσους κάνουν mini-workouts ανάμεσα στις υποχρεώσεις, πληρώνουν τον καφέ τους με ένα tap από τον καρπό, παρακολουθούν την άσκηση και την υγεία τους, και συνεχίζουν την ημέρα τους χωρίς να σκέφτονται συνεχώς τον φορτιστή.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro συνδυάζει premium υλικά και προηγμένες δυνατότητες, όπως μεγάλη φωτεινή οθόνη, ανθεκτικό sapphire glass, λειτουργίες για running, cycling, trail running, golf και freediving, καθώς και εξελιγμένη παρακολούθηση υγείας και ευεξίας. Παράλληλα, με αυτονομία έως και 10 ημέρες, είναι φτιαγμένο για να ακολουθεί τον ρυθμό του χρήστη όλη την ημέρα, και την νύχτα.

Ένα πρακτικό χαρακτηριστικό της σειράς είναι η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών μέσω Curve Pay, που επιτρέπει στον χρήστη να πληρώνει εύκολα και γρήγορα από τον καρπό του, χωρίς να χρειάζεται να βγάλει κινητό ή πορτοφόλι. Από τον καφέ μετά την προπόνηση μέχρι τις καθημερινές αγορές, το FIT5 Pro κάνει την εμπειρία πιο απλή, πιο άμεση και πιο ελεύθερη.

Με κάθε αγορά, οι καταναλωτές αποκτούν επίσης πρόσβαση σε premium συνδρομές επιλεγμένων εφαρμογών υγείας, fitness και ευεξίας μέσω του HUAWEI Health MultiPass, συνολικής αξίας από 163€ έως 179€*. Στο πακέτο περιλαμβάνονται προνόμια για εφαρμογές όπως HUAWEI Health+, FIIT, URUUN, komoot, Naviki και Life Period Tracker, δίνοντας στον χρήστη ακόμα περισσότερους τρόπους να οργανώσει την άσκηση, την ευεξία και την καθημερινή του φροντίδα.

Με τη σειρά HUAWEI WATCH FIT 5, η Huawei προτείνει μια άλλη καθημερινότητα: πιο active, πιο stylish, πιο αυθόρμητη, με κίνηση, χιούμορ και προσωπικότητα. Γιατί τελικά, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να φοράς ένα έξυπνο ρολόι. Είναι να βρίσκεις περισσότερες μικρές στιγμές για να κινείσαι, να εκφράζεσαι και να ζεις με τον δικό σου ρυθμό. “Be Squared, not Square”, δηλαδή να έχεις ρυθμό, ενέργεια, στυλ και διάθεση να κινείσαι διαφορετικά. Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro αλλά και η πιο light έκδοση το HUAWEI WATCH FIT 5, είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei με τιμή γνωριμίας έως το τέλος Ιουνίου.

*163 Ευρώ για το HUAWEI WATCH FIT 5 και 179 Ευρώ για το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.