Ιράν: Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς
Νέες εκρήξεις κοντά στο Ορμούζ.
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- Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και στην περιοχή του νησιού Κεσμ στο Ιράν, με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιδρομές κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.
- Οι επιθέσεις συμβαίνουν εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μετά από ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.
- Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον χωρών του Κόλπου, μετά από αμερικανικές επιδρομές και ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο.
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