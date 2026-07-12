Στον τάφο του Οσίου Παϊσίου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βόρεια Ελλάδα.

Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκαν ο οικείος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στάθης, καθώς και η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής, Φιλοθέη Μοναχή, μαζί με την αδελφότητα.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή και προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος βρίσκεται στον περίβολο της Μονής. Κατόπιν, είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Σεβασμιώτατο, τους πατέρες, την Ηγουμένη και μέλη της αδελφότητας.

Μιλώντας στην Δημόσια Τηλεόραση ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η ζωή του Οσίου Παϊσίου είναι παράδειγμα προς μίμηση και κάλεσε όλους να διατηρούμε την ταπεινότητα του Οσίου και να προσευχόμαστε.

Το απόγευμα, ο Μακαριώτατος θα μεταβεί στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπου θα παραστεί στην τελετή των θυρανοιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

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