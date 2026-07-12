Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν από το πρωί του Σαββάτου (11/07) στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο.

Ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές από πιστούς που συρρέουν στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εις Κύριον εκδημία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και χιλιάδες πιστοί ανάβουν ένα κερί στη μνήμη του.

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και εκοιμήθη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και έγινε ευρέως γνωστός για τον μοναστικό του βίο και το έργο του.

Η κατάταξη ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τη 13η Ιανουαρίου 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται τη 12η Ιουλίου, ημερομηνία κοιμήσεώς του.

Στο Χαϊδάρι, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (11/07) ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, προστάτη των Διαβιβαστών.

Η τελετή έλαβε χώρα στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων, στο Στρατόπεδο «Καραϊσκάκη», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και ακαδημαϊκών φορέων.

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Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.