Χαϊδάρι: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Παϊσίου, προστάτη των Διαβιβαστών – Δείτε εικόνες

Παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (11/07) ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, προστάτη των Διαβιβαστών.

Η τελετή έλαβε χώρα στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων, στο Στρατόπεδο «Καραϊασκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και ακαδημαϊκών φορέων.

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Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως προστάτης του Όπλου των Διαβιβάσεων του Ελληνικού Στρατού.