Η Αρκαδία φιλοξενεί το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου στις 13 και 14 Ιουνίου

Το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου, που συνδιοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας, θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουνίου 2026, στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Με κεντρικό μήνυμα «Ο φαρμακοποιός στο επίκεντρο της σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας», το φετινό συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, ενώ θα το παρακολουθήσουν φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείου από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο φαρμακείο, να προτείνουν λύσεις και διεξόδους από την κρίση, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο φαρμακοποιός ως πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

4 στρογγυλά τραπέζια

Ο ρόλος του φαρμακοποιού στους σύγχρονους καιρούς: Νέες εξελίξεις – Σταθερές αξίες με ενημέρωση των φαρμακοποιών από τους κ.κ. Απόστολο Βαλτά, Πρόεδρο Δ.Σ. ΠΦΣ, Σεραφείμ Ζήκα, Πρόεδρο Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Μανόλη Κατσαράκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. ΠΦΣ, και Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο ΠΦΣ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι κ.κ. Αριστέα Κατσουλάκου, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Αργολίδας, Βασιλική Φράγκου, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Αρκαδίας, Σπύρος Λιβαδάς, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Ηλείας, Σοφία Κλοκώνη, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Κορινθίας, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Λακωνίας, και Νικόλαος Ματθιόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Μεσσηνίας.

«Το φάρμακο από την έρευνα έως τα χέρια του ασθενή», στο οποίο θα συμμετέχουν οι κ.κ. Σπυρίδων Σαπουνάς, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών, Τεχνολογιών & Συμπεριφορών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, και Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

«Υπηρεσίες και μετεξέλιξη στα φαρμακεία της Ευρώπης - Τι αλλάζει, τι μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα» με τη συμμετοχή των κ.κ. Μανόλη Κατσαράκη, Γενικού Γραμματέα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αθανάσιου Γουβάλα, Φαρμακοποιού MSc, PgDipl, Γραμματέα ΙΦΕΕ, Προέδρου Φ.Σ. Φθιώτιδας, Δρα Ανδρέα Βίτσου, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και Εντεταλμένου Διδάσκοντα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Προέδρου του Φ.Σ. Ζακύνθου, και Νίκου Δέδε, Γενικού Γραμματέα Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

«Ο φαρμακοποιός στην εποχή του Brain Health: Από την πρόληψη στη θεραπεία» με προεδρεύουσες την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αρκαδίας Βασιλική Φράγκου και την Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα.

Κατά τη διάρκειά του θα αναπτυχθούν τα θέματα:

«Άνοια: Θεραπευτικές Εξελίξεις και Προκλήσεις για τον Σύγχρονο Φαρμακοποιό» από τον κ. Αντώνη Πολίτη, Καθηγητή Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ

«Νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα: φαρμακευτική φροντίδα, ασφάλεια και θεραπευτική προσήλωση» από τον κ. Κωνσταντίνο Κάσσανδρο, Φαρμακοποιό, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, Ψυχολόγο (BSc), Πρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής

«Women's Brain Health: Σύγχρονες προσεγγίσεις και ο ρόλος του φαρμακοποιού» από την κυρία Έλενα Μεταξά, Φαρμακοποιό, Founder of Hellenic Initiative for Women’s Brain Health (HIWOMB)

«Ο ρόλος του φύλου στις νέες θεραπείες για το κεντρικό νευρικό σύστημα» από την κυρία Χριστίνα Δάλλα, Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο, Πρόεδρο της Mediterranean Neuroscience Society.

8 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

• «Μαθηματική Μοντελοποίηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στη Φαρμακευτική Επιστήμη: Από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη» από τον κ. Ευάγγελο Καραλή, Καθηγητή Κλινικής Φαρμακευτικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• «Το Φαρμακείο του μέλλοντος, σήμερα: Ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πάγκο σας» από τον κ. Κωνσταντίνο Πουλά, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας, Τομέας Φαρμακολογίας - Βιοεπιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

• «Αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, το παράδειγμα της αμπέλου VITIS VINIFERA» από τον κ. Αλέξιο-Λέανδρο Σκαλτσούνη, Καθηγητή του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ

• «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης φαρμακοποιών - Επένδυση για το παρόν και το μέλλον» από τον κ. Μιχαήλ Ανθρωπέλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• «Δεν είναι όλοι οι ασθενείς - πελάτες ίδιοι: Πρακτικές τεχνικές ψυχολογίας, για να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με κάθε τύπο Ανθρώπου» από τον κ. Νικόλαο Τράντο, Ψυχολόγο M.Sc - Σύμβουλο Ανάπτυξης Φαρμακείων

• «PCV20: Η στρατηγική για έναν ολοκληρωμένο εμβολιασμό των ενηλίκων κατά του πνευμονιόκοκκου - Ο ρόλος του φαρμακοποιού» από τον κ. Διαμαντή Κλημεντίδη, Κλινικό Φαρμακοποιό, MSc in Clinical Pharmacy

• «Τιρζεπατίδη: Νέα εποχή στην αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας» από τον κ. Στάθη Σκληρό, MD PhD, Δ/ντή Γενικής Ιατρικής ΚΥ Νεμέας, Επ. Υπεύθυνο ΚΥ Νεμέας, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής

• «Η κυτισινικλίνη (Tokovys) στη διακοπή του καπνίσματος: Νεότερα δεδομένα» από τον κ. Εμμανουήλ Μάκαρη, Καρδιολόγο, Διευθυντή στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει η Πρόεδρος του Φ.Σ. Αρκαδίας Βασιλική Φράγκου.

Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και για να κάνετε την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.peloponnisiako.gr

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες ELPEN & WINMEDICA

Παραγωγή: Noufio Communication Services

Με την υποστήριξη της K-Provoli.