Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος
Ο 35χρονος παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί
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- Ένας 35χρονος συνελήφθη στην Πάτρα για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία.
- Ο δράστης παραβίασε τους περιοριστικούς όρους πλησιάζοντας την πρώην σύζυγό του σε καφετέρια.
- Η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button που της είχε δοθεί από προηγούμενο περιστατικό.
- Η αστυνομία έφθασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε τον 35χρονο.
- Στο αυτοκίνητο του άνδρα βρέθηκαν μαχαίρι, επτά φυσίγγια και παράνομος ασύρματος.
Χειροπέδες σε έναν 35χρονο για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία πέρασαν αστυνομικοί στην Πάτρα, την Πέμπτη (4/6).
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο 35χρονος κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβη σε εις βάρος της χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό.
Ενημερώθηκε το Τμήμα της Άμεσης Δράσης Πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.
Στο αυτοκίνητο του εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια και ένας παράνομος ασύρματος.
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