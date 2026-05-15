Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0

Ο Παναθηναϊκός μέσα σε ελάχιστες ώρες από τον αποκλεισμό του από την Euroleague, επικράτησε της Μυκόνου με 99-75 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL. Την Κυριακή το μεσημέρι στη Μύκονο (15:15) το Game 2. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν ερωτηματικό για όλους το πώς θα παρουσιαζόταν απόψε στο Telekom Center ο Παναθηναϊκός, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια και το Final-4 της Euroleague. Οι «πράσινοι» στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής σειράς με την Μύκονο ήταν σοβαροί, με «καθαρό» μυαλό και έκαναν εξαιρετική δουλειά, με τον Εργκίν Αταμάν να μοιράζει τον χρόνο.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Μήτογλου που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:32 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις. Από πλευράς Μυκόνου πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπριγκς που είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Τολιόπουλο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι «ζεστός» από το ξεκίνημα. Ο Έλληνας παίκτης στο πρώτο πεντάλεπτο είχε πετύχει ήδη 11 πόντους με 3/3 τρίποντα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε καταφέρει να κάνει τρία κλεψίματα, με τους «πράσινους» να κρατούν την Μύκονο χωρίς πόντο για 3:30 λεπτά. Ο Ντίνος Μήτογλου τελειώνει τις φάσεις και ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό της πρώτης περιόδου είχε πάρει προβάδισμα 12 πόντων, 17-5.

Ανάλογο το σκηνικό και στο δεύτερο μισό με τους Τολιόπουλο και Μήτογλου να συνεχίζουν να σκοράρουν και να φτάνουν τους 13 και 10 πόντους αντίστοιχα και τον Εργκίν Αταμάν να ρίχνει στο ματς και τον Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός παίκτης πήρε το χειροκρότημα από τον κόσμο και πρόλαβε σε 2:44 να σκοράρει 4 πόντους και να δώσει 1 ασίστ, με την περίοδο να «κλείνει» με 31-9.

Ο Μπριγκς «ζεστάθηκε» αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα

Η Μύκονος ξεκίνησε καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και με τον Μπριγκς βρήκε καλάθια μέσα από το «ζωγραφιστό» απέναντι στον Λεσόρ και προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν πολύ σοβαρός στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγθεί με 40-15 έπειτα από τρίποντα των Γκριγκόνις και Χουάντσο. Ο λεσόρ έβλαε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκορερ και στο 15 η διαφορά ήταν στους 25 πόντους, 46-21. Ανάλογο το σκηνικό και στο τελευταίο μισό του πρώτου μέρους με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να παίζει με σοβαρότητα και «καθαρό» μυαλό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Οι «πράσινοι» σε κάθε ευκαιρία έτρεχαν στον αιφνιδιασμό, με τον Γκριγκόνις να δίνει επιθετικές λύσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό προηγούμενο με 25 πόντους, 56-31.

Στο +30 ο Παναθηναϊκός, πρόβλημα με Καλαϊτζάκη

Με σερί 4-10 υπέρ των φιλοξενουμένων ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στο Telekom Center Athens, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να βρίσκει λύσεις από τον Χέσον και να «κατεβάζει» τη διαφορά. Όμως σε αυτό το σερί της Μυκόνου ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμεσα αντίδραση και με σερί 11-0 οι «πράσινοι» έφτασαν να προηγούνται με 30 πόντους με τρίποντο του Ρογκαβόπουλο. Όμως, λίγο πριν το τρίποντο του Έλληνα παίκτη ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τραυματίστηκε στον αριστερό του αστράγαλο και πέρασε εκτός αγώνα, στο 25΄. Ανάλογο το σκηνικό και στη συνέχεια με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό, με τον Γκριγκόνις να δίνει λύσεις και να σκοράρει και ένα μεγάλο τρίποντο για… highlights και τον Παναθηναϊκό να διατηρεί διαφορά στα… όρια των 30 πόντων, 82-53.

Ιδιαίτερη συνθήκη το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τον Εργκίν Αταμάν να προχωράει σε συνεχείς αλλαγές για να κρατήσει «ζεστούς» τους παίκτες του και την Μύκονο να προσπαθεί με ανορθόδοξο τρόπο να ροκανίσει, όσο μπορεί, τη διαφορά. Ο Απλμπι ήταν ο παίκτης που είχε πάρει πάνω του το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του και μείωσε σε 85-61, αλλά ο Μήτογλου απάντησε άμεσα με τον 22ο πόντο του. Μάλιστα στη συνέχεια ο Σαμοντούροφ μετά από εξαιρετική άμυνα, βρήκε τρίποντο και έκανε το 90-63, με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πεντάλεπτο διαδικαστικού χαρακτήρα με τον Σαμοντούροφ να κάνει αισθητή την παρουσία του, τον Κουζέλογλου να παίρνει και αυτός συμμετοχή και το σκορ να «κλείνει» στο 99-75.

Τα Δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Σε λίγες ημέρες η πληρωμή της β' δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

21:39TRAVEL

Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

21:37LIFESTYLE

Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: Η τρυφερή δημοσίευση του ηθοποιού - «Σ’ αγαπώ μαμά»

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 102 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

21:27LIFESTYLE

Η Χίλαρι Νταφ διαφημίζει μαγιό και εντυπωσιάζει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό λόγω ψύλλων Γυμνάσιο στο Ηράκλειο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

21:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής

21:18LIFESTYLE

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Ρόμπερτ Κένεντι κάνουν μαζί γυμναστική και βγάζουν... selfie

21:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιnstants: Ποια είναι η νέα λειτουργία του Instagram

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ χτύπησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο εγκληματικές οργανώσεις με δράση σε Αττική και Βοιωτία

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: 20 λεπτά την ημέρα αρκούν για να δείτε αλλαγές στο σώμα σας

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Έως 1.295 ευρώ από τις αλλαγές του Απριλίου - Τα νέα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ χτύπησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ