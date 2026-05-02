Τι σημαίνει για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από την Γερμανία

Κλιμακώνεται η κόντρα του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, με τον Αμεριικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αφού το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα.

«Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Παρνέλ. Περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025.

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά τα σχόλια του Μερτς, ότι «οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική» στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη «ταπεινώνει» τη ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη.

«Πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει», απάντησε ο Τραμπ την Τρίτη.

Την επομένη, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουάσινγκτον «έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. «Μια απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα», όπως είχε δηλώσει.

Πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, περίπου 38.000 Αμερικανοί στρατιώτες είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία, όπου εδρεύουν επίσης η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (U.S. European Command - USEUCOM) και η Αμερικανική Διοίκηση Αφρικής (U.S. Africa Command - USAFRICOM ή AFRICOM) – η οποία αποτελεί την μακράν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη.

Έτσι, φαίνεται ότι η απόσυρση των στρατευμάτων από την Γερμανία είναι μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Αμερικανού προέδρου να ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες για να παρέχουν στις ΗΠΑ περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία επικαλείται στρατιωτικούς παρατηρητές, η απόσυρση των Αμερικανών στρατιωτών από την Γερμανία δεν αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει επειδή, οι περισσότεροι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δαπανούν περισσότερα για τις δικές τους στρατιωτικές δυνατότητες και αυξάνουν το μέγεθος των δικών τους ενόπλων δυνάμεών.

«Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν»

Παράλληλα, δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές επέκριναν την ανακοίνωση του Πενταγώνου.

«Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι με τους συμμάχους μας, όχι να σαμποτάρουμε τα συμφέροντα ασφαλείας ο ένας του άλλου για μικροπρεπείς κακίες», δήλωσε η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν. Ο συνάδελφός της Τζακ Ριντ κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος».

«Η μείωση της στρατιωτικής μας παρουσίας στην Ευρώπη σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται αδιάκοπα στην Ουκρανία και να παρενοχλούν τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ είναι ένα ανεκτίμητο δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές δεσμεύσεις προς τους συμμάχους μας εξαρτώνται από τη διάθεση του προέδρου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πυρά και κατά Ιταλίας και Ισπανίας

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ στράφηκε και εμμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ στο 25% «την επόμενη εβδομάδα».

Ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ επειδή δεν είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν επιμελειτιακά ή στρατιωτικά στην επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ή στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα από την Τεχεράνη.

Στη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει τις επικρίσεις του εις βάρος των Ευρωπαίων, κατηγορώντας τους ότι δεν δεσμεύονται στην ίδια τους την άμυνας και το ΝΑΤΟ και ότι εξαρτώνται υπερβολικά από την αμερικανική στρατιωτική προστασία. Έχει επίσης, απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ από την Συμμαχία..

Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία.

«Ίσως, θα το κάνω. Γιατί δεν θα έπρεπε;», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά για το ενδεχόμενο. «Η Ιταλία δεν προσέφερε καμία βοήθεια και η Ισπανία είναι φρικτή, απολύτως φρικτή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Να σημειωθεί ότι, στα τέλη του 2025, στην Ιταλία στάθμευαν 12.662 Αμερικανοί στρατιώτες και στην Ισπανία 3.814, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση.

Η ΕΕ τόνισε την Πέμπτη ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη «εξυπηρετεί επίσης τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο πλαίσιο των παγκόσμιων δράσεών τους».

