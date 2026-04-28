Τραμπ: Ο Γερμανός καγκελάριος δεν ξέρει τι λέει για το Ιράν

Στην πρόσφατη κριτική του Γερμανού καγκελάριου, ότι οι ΗΠΑ εξευτιλίζονται από την ιρανική ηγεσία και δεν έχουν στρατηγική εξόδου από την κρίση με το Ιράν, απάντησε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς!» σχολίασε δηκτικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς θεωρεί ότι είναι εντάξει για το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα βρισκόταν υπό ομηρία. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω κάτι με το Ιράν, το οποίο άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δύο ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο Μερτς είχε δηλώσει ότι δεν διακρίνει ποια στρατηγική εξόδου έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από αυτούς τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».

Μιλώντας σε φοιτητές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ο Μερτς είπε ότι οι Ιρανοί «προφανώς διαπραγματεύονται με μεγάλη επιδεξιότητα και είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι πιστεύαμε».

Ο καγκελάριος ζήτησε να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατόν, λόγω της άμεσης επίδρασής της στην οικονομία της Γερμανίας.

