Politico: Ο Μερτς επιτίθεται σε Τραμπ και Βρυξέλλες καθώς η γερμανική οικονομία κλονίζεται

Ο καγκελάριος της Γερμανίας αναζητά ευθύνες στο εξωτερικό, την ώρα που η ανάπτυξη παγώνει και η δημοτικότητά του καταρρέει στο εσωτερικό

Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα και ο Φρίντριχ Μερτς επιρρίπτει ευθύνες σε όλους εκτός από τον εαυτό του, επισημαίνεται σε καυστικό δημοσίευμα του Politico κατά του Γερμανού καγκελάριου.

Ο Μερτς εξελέγη με την υπόσχεση να επανεκκινήσει την αναιμική οικονομία της χώρας, ωστόσο έναν χρόνο μετά, ο ίδιος και η κυβέρνηση υπό την ηγεσία των συντηρητικών δεν έχουν καταφέρει να το πετύχουν. Καθώς η δυσαρέσκεια εναντίον του αυξάνεται και η δημοτικότητά του καταρρέει, στρέφεται όλο και περισσότερο εναντίον παραγόντων εκτός του άμεσου ελέγχου του, από τον πόλεμο στο Ιράν έως αυτό που η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει υπερβολική ρύθμιση και σπατάλη στις Βρυξέλλες.

Αυτή την εβδομάδα, ο Μερτς επέλεξε ένα μάλλον ασυνήθιστο βήμα για να εκφράσει την απογοήτευσή του: τη σκηνή ενός σχολικού αμφιθεάτρου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη δυτική Γερμανία.

Εμφανώς συγκρατημένος, δήλωσε σε μαθητές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώθηκαν» από το καθεστώς του Ιράν, δεν διαθέτουν στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου και έχουν αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς αποτέλεσμα, κάτι που έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τη Γερμανία λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

«Μας κοστίζει πολλά χρήματα, πολλά χρήματα των φορολογουμένων — και μας κοστίζει οικονομική ισχύ», είπε. «Αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας απόδοση και γι’ αυτό πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό».

Ήταν η πιο σκληρή επίθεσή του μέχρι σήμερα στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump διαχειρίζεται τον πόλεμο στο Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση του τελευταίου, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι ο καγκελάριος «είναι εντάξει» με το ενδεχόμενο το καθεστώς της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Δεν ξέρει τι λέει! Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και γενικότερα!», έγραψε.

Για τον Μερτς, που επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, η επίθεση αυτή φαίνεται να εντάσσεται σε έναν σαφή πολιτικό υπολογισμό. Ο Τραμπ και ο πόλεμος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς στη Γερμανία, καθιστώντας τους εύκολους στόχους.

Η ίδια λογική διέπει και τις επιθέσεις του κατά των Βρυξελλών: η καταγγελία της γραφειοκρατίας, από τους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη έως τις δημόσιες δαπάνες, βρίσκει απήχηση στους επιχειρηματικούς κύκλους της χώρας, μεταθέτοντας παράλληλα τις ευθύνες εκτός συνόρων.

Σε εμπορική έκθεση στο Αννόβερο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο καγκελάριος δήλωσε ότι θα επιδιώξει να «απαλλάξει τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη από τον υφιστάμενο ρυθμιστικό κορσέ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συντηρητικοί του έχουν επίσης ξεκινήσει πρωτοβουλία για να πιέσουν την πρόεδρο της Ursula von der Leyen να μειώσει πιο επιθετικά τους κανονισμούς, ενώ ο ίδιος έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τα δημοσιονομικά της σχέδια, ζητώντας «οριζόντιες περικοπές σε όλους τους τομείς».

Οι επιθέσεις του Μερτς στις Βρυξέλλες αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας κατευνασμού των Γερμανών βιομηχάνων, οι οποίοι αποδίδουν την απώλεια ανταγωνιστικότητας στην υπερβολική ευρωπαϊκή ρύθμιση. Σύμφωνα με έρευνα του German Economic Institute, τέσσερις στις πέντε γερμανικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ πάνω από το 90% ζητούν χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Οι προσπάθειες του Μερτς να μεταθέσει τις ευθύνες στο εξωτερικό συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτει στο εσωτερικό και τη ραγδαία πτώση της δημοτικότητάς του. Αυτή την εβδομάδα, βρέθηκε για πρώτη φορά στην τελευταία θέση της κατάταξης δημοφιλίας της INSA για τους 20 σημαντικότερους Γερμανούς πολιτικούς. Παράλληλα, μόλις το 15% των πολιτών δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κεντρώα κυβέρνησή του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ARD.

Την ίδια στιγμή, το ακροδεξιό κόμμα Alternative for Germany (AfD) καταγράφει άνοδο και εμφανίζεται πλέον ως η πιο δημοφιλής πολιτική δύναμη στη Γερμανία.

«Η αιτία βρίσκεται σε εμάς»

Το πρόβλημα για τον Μερτς είναι ότι δεν διαθέτει εύκολες εσωτερικές πολιτικές επιλογές για να τονώσει άμεσα την εξαγωγική οικονομία της χώρας, εν μέσω ισχυρών διεθνών πιέσεων — από τις συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία έως τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας μείωσε πρόσφατα τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026 και το 2027, επικαλούμενο τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μια ιστορική απόφαση του Μερτς και των συμμάχων του να διαθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ μέσω δανεισμού για υποδομές και άμυνα, που είχε χαρακτηριστεί «οικονομικό μπαζούκα», δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν μπορεί να βασιστεί περαιτέρω στον δανεισμό και προχωρά σε περικοπές δαπανών. Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 με σημαντικές περικοπές ώστε να καλυφθεί δημοσιονομικό κενό περίπου 34 δισ. ευρώ.

Έτσι, ο Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάγκη βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, από τον έλεγχο του κόστους υγείας έως αλλαγές στο φορολογικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, τις οποίες όμως η κυβερνητική του συμμαχία με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα καθυστερεί.

Παρά τη στήριξη που λαμβάνει από επιχειρηματικούς κύκλους για τη μείωση της ευρωπαϊκής ρύθμισης, πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι η βασική ευθύνη βρίσκεται στο εσωτερικό.

«Δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί ως τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις απλώς επιδείνωσαν ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα.

«Η αιτία βρίσκεται σε εμάς», κατέληξε.

