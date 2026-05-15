Η Χίλαρι Νταφ διαφημίζει μαγιό και εντυπωσιάζει

Snapshot Η Χίλαρι Νταφ είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα του φετινού τεύχους του Sports Illustrated Swimsuit.

Η Χίλαρι Νταφ επιστρέφει «μαγνητίζει όλα τα βλέμματα» με τη νέα συνεργασία μαγιό που έκλεισε. Η 38χρονη σταρ φιγουράρει παράλληλα ως ένα από τα τέσσερα πρόσωπα του φετινού τεύχους του Sports Illustrated Swimsuit, μαζί με τις Άλιξ Ερλ, Τίφανι Χάντις και Νικόλ Γουίλιαμς Ίνγκλις.

Για τη φωτογράφιση, η Νταφ πόζαρε με λευκό ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, σε λήψεις που επιμελήθηκε η φωτογράφος Κατ Ίρλιν.

Παρότι είναι η πρώτη της εμφάνιση η ίδια έδειξε ιδιαίτερα άνετη μπροστά στον φακό, εκπέμποντας αυτοπεποίθηση και θηλυκότητα.