Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One, Friday, May 15, 2026, as he returns from a trip to Beijing, China. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναχωρούσε από το Πεκίνο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο ίδιος και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίγνγκ είχαν καταλήξει σε συμφωνία για τα βασικά ζητήματα αντιπαράθεσης, όπως το εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν ή άλλα ανοιχτά μέτωπα.

Σε δηλώσεις από το Air Force One, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι απέφυγε να απαντήσει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής.

«Δεν θέλω να το πω. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που το ξέρει. Ξέρετε ποιος είναι; Εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα πάρω αποφάσεις. Αλλά το τελευταίο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά», ανέφερε.

Στις κλειστές συνομιλίες της Πέμπτης, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση και σε «μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η σύνοδος Τραμπ-Σι, η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, θεωρήθηκε δοκιμασία για το αν θα συνεχιστεί η ύφεση στις σχέσεις των δύο χωρών. Κυριάρχησαν οι φιλοφρονήσεις και το θετικό κλίμα. Στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης, ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τη συνάντηση της Πέμπτης «καλή», υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους ότι με τον Σι πέτυχαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες».

Ωστόσο, οι εντάσεις δεν έλειψαν.

Ο Σι αναφέρθηκε επίσης στην αποφυγή της «Παγίδας του Θουκυδίδη», της θεωρίας σύμφωνα με την οποία μια ανερχόμενη δύναμη έρχεται αναπόφευκτα σε σύγκρουση με την κατεστημένη υπερδύναμη.

Ρεπορτάζ των New York Times σε τέσσερις κινεζικές πόλεις κατέγραψε ένα μείγμα θυμού και ειρωνείας από πολίτες, οι οποίοι κατηγορούν τις αμερικανοκινεζικές εντάσεις για την επιβράδυνση της οικονομίας και την αύξηση των τιμών καυσίμων.

Την ώρα που τα διεθνή βλέμματα ήταν στραμμένα στη χημεία Τραμπ-Σι, τα κινεζικά social media ασχολούνταν με μια αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Elon Musk και τον Lei Jun.

Σε επίσημο δείπνο στο Πεκίνο, ο Λέι Τζουν πλησίασε τον Μασκ ζητώντας selfie. Ο Μασκ αντέδρασε με αμήχανες γκριμάτσες και προσποιήθηκε στη συνέχεια ότι ασχολείται με το κινητό του. Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στο κινεζικό διαδίκτυο.

Το hashtag #leijunelonmuskselfie ξεπέρασε τα 75 εκατομμύρια προβολές στο Weibo.

Η υπόθεση απέκτησε και επιχειρηματική διάσταση, καθώς η Tesla αντιμετωπίζει πλέον ισχυρό ανταγωνισμό στην Κίνα από τη Xiaomi. Τον Απρίλιο, το μοντέλο SU7 της Xiaomi ξεπέρασε το Tesla Model Y και έγινε το δεύτερο πιο εμπορικό αυτοκίνητο στην κινεζική αγορά.

