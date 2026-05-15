Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Ρόμπερτ Κένεντι κάνουν μαζί γυμναστική και βγάζουν... selfie

Μία μακροχρόνια φιλία συνδέει τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, οι οποίοι είναι φίλοι στη ζωή, αλλά και στο... γυμναστήριο.

Αυτό φάνηκε από μία selfie που μοιράστηκαν οι δυο τους από τον χώρο όπου έκαναν τη γυμναστική τους, με τον Ρόμπερτ Κένεντι, γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ να γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας, αστειευόμενος: «Ημέρα Ηλικιωμένων στο Gold’s στη Βενετία».

Ο Σβαρτσενέγκερ, επτά φορές νικητής του διαγωνισμού bodybuilding Mr. Olympia, ο οποίος διετέλεσε Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Καλιφόρνια από το 2003 έως το 2011, ήταν παντρεμένος με την ξαδέρφη του Κένεντι, δημοσιογράφο Μαρία Σράιβερ, από το 1986 μέχρι τον χωρισμό τους το 2011.

Ο Χολιγουντιανός σταρ, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε δηλώσει: «Μου αρέσει πολύ ο Μπόμπι Κένεντι. Δεν συμφωνώ με τα πάντα όσον αφορά την πολιτική, αλλά μου αρέσει ως άνθρωπος. Δηλαδή, είναι φανταστικός».

Είχε αναφέρει, μάλιστα, ότι ο Κένεντι του είχε γνωρίσει έναν ειδικό για το περιβάλλον, ο οποίος είχε βοηθήσει τον Σβαρτσενέγκερ να δημιουργήσει πολιτικές για το κλίμα, στη διάρκεια της πολιτικής του θητείας.

«Έτσι, όταν έθεσα υποψηφιότητα ως Ρεπουμπλικάνος και ένας Δημοκρατικός όπως ο Μπόμπι Κένεντι με βοήθησε, είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει πάντα να είμαι εκεί γι' αυτόν. Ανεξάρτητα από το αν πιστεύω σε όλα όσα κάνει ή όχι, θα τον υποστηρίζω πάντα», είπε ο Σβαρτσενέγκερ. «Έχουμε γυμναστεί μαζί, πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και τέτοια πράγματα, και πάντα ήμουν μεγάλος υποστηρικτής του», πρόσθεσε.

