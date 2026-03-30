Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγινε... διδάκτορας

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Όλστερ στο Μπέλφαστ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Όλστερ στο Μπέλφαστ.
  • Το διδακτορικό του απονεμήθηκε για τη συμβολή του στη δημόσια υπηρεσία, την περιβαλλοντική υπεράσπιση και τις τέχνες.
  • Η σημασία της πρώτης του επίσκεψης στο Μπέλφαστ το 1966.
  • Ο Σβαρτσενέγκερ παραδέχτηκε ότι «παραπλανήθηκε» για να επιστρέψει στο Μπέλφαστ και να δώσει ομιλία στο πανεπιστήμιο.
Είχε πει ότι θα επιστρέψει και τώρα, έπειτα από δεκαετίες από όταν έφτασε πρώτη φορά -νεαρός ακόμα- στο Μπέλφαστ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επέστρεψε στην πόλη με μία ιδιαιτέρως τιμητική αφορμή.

Το Πανεπιστήμιο του Όλστερ (UU) έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Σβαρτσενέγκερ τη Δευτέρα και απένειμε τιμητικό τίτλο διδάκτορα στον σταρ του Χόλιγουντ που αποφάσισε να ακολουθήσει πολιτική καριέρα.

schwarzenegger-2.jpg
Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι το διδακτορικό του απονέμεται σε αναγνώριση της συμβολής του στη δημόσια υπηρεσία, την περιβαλλοντική υπεράσπιση και τις τέχνες.

Ο Σβαρτσενέγκερ δήλωσε στην εκδήλωση ότι η πρώτη του επίσκεψη στο Μπέλφαστ το 1966 ήταν μια «σημαντική» στιγμή για εκείνον, επειδή ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε να μιλήσει δημόσια.

Ο αυστριακής καταγωγής σταρ του κινηματογράφου είπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά εκείνη την εποχή και «παραλίγο να λιποθυμήσει» όταν του ζητήθηκε να απευθυνθεί στο πλήθος σε έναν διαγωνισμό bodybuilding.

Κατάφερε να μουρμουρίσει μερικές λέξεις με τη βοήθεια του οικοδεσπότη του και ενθουσιάστηκε που έλαβε όρθια χειροκροτήματα από το πλήθος για τις προσπάθειές του.

«Αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα στο Μπέλφαστ ήταν τόσο σημαντικό για μένα, επειδή κάθε φορά που κέρδιζα έναν διαγωνισμό πήγαινα στο μικρόφωνο», θυμήθηκε.

«Κάθε φορά έλεγα όλο και περισσότερα και όλο και περισσότερα, και τελικά δεν μπορούσαν να με κάνουν να το βουλώσω, μου αρέσει να μιλάω τόσο πολύ δημόσια».

«Παραπλανήθηκα» για να εκφωνήσω ομιλία

Η πρώτη επίσκεψη του Σβαρτσενέγκερ στη Βόρεια Ιρλανδία το 1966 ήρθε ως αποτέλεσμα πρόσκλησης από έναν τοπικό κριτή bodybuilding.

Φτάνοντας πάμφτωχος, ο τότε άγνωστος αθλητής είχε την άδεια να κοιμηθεί στο σπίτι του κριτή στο Ντάντοναλντ, όπου του προσέφεραν μια τηγανητή πατάτα Ulster.

Τη Δευτέρα, ο Σβαρτσενέγκερ αστειεύτηκε ότι «παραπλανήθηκε» για να επιστρέψει στο Μπέλφαστ κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του UU πριν από αρκετούς μήνες.

Ο σταρ του κινηματογράφου είπε ότι ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του UU αν εξακολουθεί να πιστεύει στην ελευθερία του λόγου, στο οποία απάντησε: «Φυσικά και πιστεύω».

Οι οικοδεσπότες του απάντησαν στη συνέχεια: «Ωραία, θα δώσετε μία ομιλία στις 30 Μαρτίου στο Μπέλφαστ».

«Έτσι, με εξαπάτησαν, δεν μπορούσα να ξεφύγω άλλο», γέλασε ο Σβαρτσενέγκερ.

Διαβάστε επίσης

