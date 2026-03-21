Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Επιστρέφει ως «Κόναν» στα 78 - Εντατική προετοιμασία για τη νέα ταινία

Ο θρυλικός ηθοποιός μπαίνει ξανά σε σκληρό πρόγραμμα προπόνησης

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σε ηλικία 78 ετών, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ετοιμάζεται να επιστρέψει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, εκείνον του Κόναν, μπαίνοντας ξανά σε αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης για τη νέα κινηματογραφική συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διάσημος ηθοποιός και πρώην «Mr. Universe» πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από ποτέ, με στόχο να επανέλθει σε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση για τις ανάγκες του ρόλου.

Η επιστροφή του «Κόναν»

Η πρώτη ταινία, «Conan the Barbarian», κυκλοφόρησε το 1982 και αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα του Σβαρτσενέγκερ, καθιερώνοντάς τον ως πρωταγωνιστή στο Χόλιγουντ. Τότε, σε ηλικία 34 ετών, ενσάρκωσε έναν πολεμιστή που αναζητά εκδίκηση για τη δολοφονία των γονιών του.

Η επιτυχία της ταινίας (με εισπράξεις περίπου 79 εκατομμύρια δολάρια) οδήγησε και στη συνέχεια, «Conan the Destroyer», ενώ την ίδια περίοδο ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε και στο The Terminator.

«King Conan»: Ένα σχέδιο δεκαετιών

Η νέα ταινία, που φέρει τον τίτλο «King Conan», βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια και αναμένεται να παρουσιάσει έναν πιο ώριμο ήρωα, ο οποίος καλείται να επιστρέψει στη μάχη.

Σύμφωνα με πηγές, η επιτυχία του πρότζεκτ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φυσική παρουσία του Σβαρτσενέγκερ , ο οποίος πρέπει να αποδώσει πειστικά έναν «βάρβαρο-βασιλιά».

Σκληρή προπόνηση και πειθαρχία

Ο ηθοποιός ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα εκγύμνασης, συνεχίζοντας να προπονείται στο θρυλικό «Gold's Gym», όπου εκγύμνασε το σώμα του και για τις προηγούμενες ταινίες.

Παρά τις δυσκολίες, όπως τραυματισμοί σε ώμους, γόνατα και ισχία, αλλά και σοβαρά προβλήματα υγείας – μεταξύ αυτών επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς και εμφύτευση βηματοδότη – ο Σβαρτσενέγκερ φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει δυναμικά.

Από ντοκιμαντέρ σε σταρ του Χόλιγουντ

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά για τον ρόλο του Κόναν είχαν προταθεί άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Charles Bronson και ο Sylvester Stallone.

Ωστόσο, η απόφαση άλλαξε όταν οι δημιουργοί είδαν τον Σβαρτσενέγκερ στο ντοκιμαντέρ «Pumping Iron», αναγνωρίζοντας τη δυναμική του παρουσίας.

Ένα στοίχημα αντοχής

Παρά το πέρασμα του χρόνου, ο Σβαρτσενέγκερ δείχνει πως δεν εγκαταλείπει εύκολα. Με πειθαρχία και επιμονή, ετοιμάζεται να αποδείξει ότι ακόμη και στα 78, μπορεί να επιστρέψει σε έναν ρόλο που καθόρισε την καριέρα του – και να τον υπηρετήσει με την ίδια ένταση.

Διαβάστε επίσης

