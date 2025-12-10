Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε γιατί απέρριψε αρχικά τον ρόλο του Terminator

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ απέρριψε αρχικά να παίξει τον Terminator, αλλά οι ιδέες που παρουσίασε, τον έκαναν τη μοναδική επιλογή για τον ρόλο

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε γιατί απέρριψε αρχικά τον ρόλο του Terminator
Παρ’ ότι ο Τζέιμς Κάμερον τελικά επέλεξε τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για τον ρόλο του T–800 στον «Εξολοθρευτή», ο διάσημος ηθοποιός έχει αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης αρχικά εξέταζε διαφορετικές ιδέες για το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας.

Σε συνέντευξη με τον Γκρέιαμ Μπένσινγκερ, ο Σβαρτσενέγκερ επισημαίνει ότι αρχικά εξεταζόταν για τον ρόλο του Κάιλ Ρις, του ανθρώπινου χαρακτήρα που ταξιδεύει πίσω στον χρόνο για να προστατεύσει τη Σάρα Κόνορ. Τελικά, αυτός ο ρόλος δόθηκε στον Μάικλ Μπιν.

Ο Σβαρτσενέγκερ θυμάται μία συνάντηση που είχε με τον Κάμερον σχετικά με τον ρόλο του Ρις. Αναφέρει ότι, όταν μίλησαν, έκανε αναφορά στις ρομποτικές κινήσεις του Γουλ Μπρίνερ στο Westworld του Μάικλ Κράιτον.

Ο Σβαρτσενέγκερ είπε, επίσης, στον Μπένσινγκερ ότι μοιράστηκε κάποιες ιδέες για το πώς θα έπρεπε να φαίνεται και να συμπεριφέρεται ο «Εξολοθρευτής». Ακόμη, είπε στον Κάμερον ότι πίστευε πως ο χαρακτήρας έπρεπε να κινείται «σαν μηχανή» και «να εκπαιδεύεται με δεμένα μάτια». Ο Κάμερον εντυπωσιάστηκε από αυτή την προσέγγιση και τελικά του πρόσφερε τον ρόλο· και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία.

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, είναι συναρπαστική η σκέψη ότι ο Σβαρτσενέγκερ παραλίγο να παίξει διαφορετικό ρόλο στην εμβληματική ταινία και πόσο διαφορετικό θα ήταν το αποτέλεσμα.

