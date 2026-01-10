Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό στο Αλιβέρι - Επί ώρες χωρίς ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις

Πλήρως αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε νωρίτερα το πρωί (10/1), η έκρηξη που σημειώθηκε εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο υποσταθμός βρίσκεται στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου, όπου τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή προκάλεσε τον ισχυρό κρότο και τη λάμψη που έγιναν αντιληπτά στην περιοχή, οδηγώντας σε γενικό μπλακ άουτ στο Αλιβέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία εντόπισαν την αιτία της βλάβης και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Νίκος Μαστροκώστας ανέφερε:

«Η διακοπή ρεύματος σε όλη την περιοχή και σε μεγάλο μέρος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου οφείλεται σε πρόβλημα, έκρηξη και λάμψη, σε μονωτήρα ή μετασχηματιστή (εντάσεως οργάνων) εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ, που βρίσκεται στο παλιό εργοστάσιο του ΑΗΣ Αλιβερίου».

