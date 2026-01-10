Εύβοια: Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ - Χωρίς ρεύμα το Αλιβέρι

Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στον χώρο του παλιού εργοστασίου της ΔΕΗ, στον Κάραβο Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο δυνατός κρότος και η έντονη λάμψη που ακολούθησε έγιναν αντιληπτά σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Πολλοί βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, θεωρώντας αρχικά πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό.

Αμέσως μετά την έκρηξη, σημειώθηκε γενικό μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου να μείνει χωρίς ρεύμα. Καταστήματα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή τεχνική βλάβη σε εξοπλισμό του υποσταθμού, πιθανόν σε μετασχηματιστή ή μονωτήρα. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς. Η ηλεκτροδότηση επανήλθε σταδιακά σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο οι τεχνικοί παρέμειναν για ώρες στον χώρο προκειμένου να επανέλθει πλήρως το δίκτυο και να αποφευχθεί νέο πρόβλημα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να εκφράζουν προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και την ασφάλεια του δικτύου ηλεκτροδότησης. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Νίκος Μαστροκώστας, ανέφερε ότι η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα εντός του υποσταθμού:

«Η διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλη την περιοχή και σε μεγάλο μέρος του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου οφείλεται σε πρόβλημα, συγκεκριμένα σε έκρηξη και λάμψη που σημειώθηκε σε μονωτήρα ή μετασχηματιστή εντάσεως οργάνων, μέσα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ - ΑΔΜΗΕ που βρίσκεται στον χώρο του παλιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σημείο συνεργεία, τα οποία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την ηλεκτροδότηση της περιοχής μέσω εναλλακτικού διακόπτη. Ήδη έχει γίνει μερική αποκατάσταση και αναμένεται η πλήρης επαναφορά του ρεύματος.»

