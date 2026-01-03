Χαλκίδα: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο Δήμο Χαλκιδέων ένας 50χρονος άνδρας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα να ανησυχήσει η γυναίκα του. Η σύζυγος του 50χρονου ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική που έσπευσαν στο σημείο.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής έσπασαν την πόρτα του ισογείου που ήταν κλειδωμένη από μέσα και εντόπισαν νεκρό τον 50χρονο.

Αυτή την στιγμή έχει επιληφθεί η αστυνομία που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

