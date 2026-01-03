Μπλόκο Νίκαιας: Πρόταση για 48ωρο μπλακ άουτ στους δρόμους μετά τα Θεοφάνια

Η εορτή των Θεοφανίων, που θα σημάνει ουσιαστικά και το τέλος της εορταστικής των εκδρομέων και την επιστροφή των εκδρομέων στις μεγαλουπόλεις, θα σημάνει την αρχή της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων για τους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους.

Όσον αφορά τους αγρότες στο μπλόκο τηw Νίκαιας, θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα Γενική Συνέλευση στην oποία θα συζητηθεί η πρόταση για 48ωρο μπλακ άουτ στους δρόμους σε όλη τη χώρα – ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα.

Σημειώνεται ότι στο τραπέζι έχει πέσει και η πρόταση αι κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Ο Κώστας Μητροδήμος και ο Γιώργος Καραΐσκος σε δηλωσεις τόνισαν τη διάθεση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό μόνο και εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πάνω στα αιτήματα που έχουν θέσει.

Μάλιστα ο κ. Μητροδήμος επεσήμανε ότι από Δευτέρα θα υπάρξουν μηνύσεις κατά ηλεκτρονικών μέσων που διακίνησαν την είδηση περί λήψης παράνομων επιδοτήσεων.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις:

Πάτρα: Κλειστή η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας

Κλειστή είναι η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας μεταξύ των κόμβων Γλαύκου - Κ1 λιμάνι Πάτρας, λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου της Πάτρας.

