Περιοδεία Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση, συζητήσεις και φωτογραφίες με πολίτες

Περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση και συνομιλία με πολίτες.

Αμέσως μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία του κόμματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στο Μοσχάτο συναντώντας πολίτες και συνομίλησε μαζί τους.

Εισέπραξε ευχές για τα 10 χρόνια στο τιμόνι του κόμματος και τις συνεχείς εκλογικές νίκες, ενώ δεν ήταν λίγοι και όσοι του ζήτησαν μία φωτογραφία μαζί του.

