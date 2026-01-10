Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

Αυτή την ώρα πλήθος βουλευτών, στελεχών και εργαζομένων έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας επί της οδού Πειραιώς, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ πριν από λίγο έφτασε και ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα όταν εκλέχθηκε από τους πολίτες στην ηγεσία της ΝΔ, ακριβώς πριν από 10 χρόνια, στις 10 Ιανουαρίου 20216 και στην εντολή που έλαβε.

Όπως θα πει, ήταν μια εντολή ουσιαστικού μετασχηματισμού του κόμματος, ώστε να καταστεί ο πολιτικός φορέας της ΝΔ πρωταγωνιστής στην ανάταξη ολόκληρης της χώρας, που εξακολουθούσε τότε να ταλανίζεται από τις συνέπειες της κρίσης και την καταστροφική διακυβέρνηση Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει ότι η ΝΔ επέλεξε τον δρόμο των ιδρυτικών της αρχών και γεφύρωσε την ιστορική παράδοση με την ανανέωση των ιδεών της, εμπλουτίζοντας το δυναμικό της με νέα στελέχη.

Θα τονίσει ότι εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία της, ανέπτυξε γρήγορα ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που στηριζόταν στην άρση των αδικιών, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει τη διαδρομή από τις 7 Ιουλίου 2019, τον μεγάλο σταθμό του 2023, και τη συνέχιση της πορείας με νέες κατακτήσεις, έχοντας επόμενο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΝΔ θα υπενθυμίσει συνοπτικά τα βασικά σημεία αυτής της διαδρομής, από τις μεγάλες δυσκολίες και κρίσεις, μέχρι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ενίσχυσαν και θωράκισαν την Ελλάδα στην Οικονομία, στην Άμυνα, στην Υγεία, την Παιδεία, τη νομιμότητα, με παράλληλη ενίσχυση των πολιτών και εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Και θα κλείσει την τοποθέτησή του περιγράφοντας τους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Ξεχωριστό κομμάτι στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού θα είναι το ιδεολογικό στίγμα της ΝΔ το οποίο θα δώσει, λέγοντας πως η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, είναι πολύ διαφορετική, αλλά είναι και ίδια, με την έννοια ότι παραμένει μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιτας των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Eurokinissi

