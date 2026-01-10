Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

Ο απολογισμός και η προετοιμασία για τις εκλογές αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Newsbomb

Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιτας των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτή την ώρα πλήθος βουλευτών, στελεχών και εργαζομένων έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας επί της οδού Πειραιώς, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ πριν από λίγο έφτασε και ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα όταν εκλέχθηκε από τους πολίτες στην ηγεσία της ΝΔ, ακριβώς πριν από 10 χρόνια, στις 10 Ιανουαρίου 20216 και στην εντολή που έλαβε.

Όπως θα πει, ήταν μια εντολή ουσιαστικού μετασχηματισμού του κόμματος, ώστε να καταστεί ο πολιτικός φορέας της ΝΔ πρωταγωνιστής στην ανάταξη ολόκληρης της χώρας, που εξακολουθούσε τότε να ταλανίζεται από τις συνέπειες της κρίσης και την καταστροφική διακυβέρνηση Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει ότι η ΝΔ επέλεξε τον δρόμο των ιδρυτικών της αρχών και γεφύρωσε την ιστορική παράδοση με την ανανέωση των ιδεών της, εμπλουτίζοντας το δυναμικό της με νέα στελέχη.

Θα τονίσει ότι εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία της, ανέπτυξε γρήγορα ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που στηριζόταν στην άρση των αδικιών, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει τη διαδρομή από τις 7 Ιουλίου 2019, τον μεγάλο σταθμό του 2023, και τη συνέχιση της πορείας με νέες κατακτήσεις, έχοντας επόμενο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΝΔ θα υπενθυμίσει συνοπτικά τα βασικά σημεία αυτής της διαδρομής, από τις μεγάλες δυσκολίες και κρίσεις, μέχρι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ενίσχυσαν και θωράκισαν την Ελλάδα στην Οικονομία, στην Άμυνα, στην Υγεία, την Παιδεία, τη νομιμότητα, με παράλληλη ενίσχυση των πολιτών και εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Και θα κλείσει την τοποθέτησή του περιγράφοντας τους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Ξεχωριστό κομμάτι στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού θα είναι το ιδεολογικό στίγμα της ΝΔ το οποίο θα δώσει, λέγοντας πως η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, είναι πολύ διαφορετική, αλλά είναι και ίδια, με την έννοια ότι παραμένει μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη.

Πίτα Νέας Δημοκρατίας

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιτας των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Νέα Δημοκρατία

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιτας των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες για διαφθορά σε υψηλό επίπεδο συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο Ρίο-Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων - Βίντεο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση, συζητήσεις και φωτογραφίες με πολίτες

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό (βίντεο)

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

13:04LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

12:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία του Ντραγκόφσκι με τη Βίντζεφ Λοτζ - «Αύριο περνάει ιατρικά»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη: Έως 9 μποφόρ σε Νότιο Ιόνιο και Αιγαίο - Απαγορευτικό απόπλου

12:48LIFESTYLE

Γλυκερία: «Είναι λάθος να φεύγουν χώρες από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό στο Αλιβέρι - Επί ώρες χωρίς ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν: Ο στρατός ορκίστηκε να υπερασπίσει τα «εθνικά συμφέροντα» - Εξαπλώνονται οι διαμαρτυρίες

12:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το A.I. δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να ολοκληρώσει μόνο το 2,5% των εργασίων χωρίς βοήθεια

12:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μπες και δείξε ποιος είσαι» - Ο Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Βάργκα, ο οποίος θέλει πρωτάθλημα!

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε ξίφος, περίστροφο και μαχαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρή καταστολή στο Ιράν: 217 νεκροί από πυρά του καθεστώτος, αναφέρει γιατρός στην Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων - Γιατί επισπεύδονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ